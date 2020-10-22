İki hakem Kovid-19'a yakalandı

TFF'den yapılan açıklamada, bir üst klasman hakemi ile bir klasman yardımcı hakeminin Kovid-19 testinin pozitif sonuçlandığı açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bir üst klasman hakemi ile bir klasman yardımcı hakeminin salı günü yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif sonuçlandığını duyurdu.
Yapılan açıklamada, hakemlerin semptom göstermediği ancak talimatlar gereği tedbir amaçlı karantinaya alındığı belirtildi.
Test sonuçları pozitif çıkan hakemlerin 14 gün izole edileceği aktarıldı.
AA