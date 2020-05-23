İspanya'da liglerin başlamasına izin verildi

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, ligde kalan maçların 8 Haziran haftası başlamasına onay verdiklerini açıkladı.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı 14 Mart'tan bu yana durdurulan İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) kalan maçlara 8 Haziran haftasından itibaren başlanacağını açıkladı. Başbakan Sanchez, salgının ekonomik ve sosyal etkilerini hafifletmek için belirledikleri kademeli normalleşme süreciyle ilgili atılan yeni adımları kamuoyuna duyurdu. "En zoru geride kaldı, tünelin ucunu görebiliyoruz." diyen Sanchez, "İspanya yapması gerekeni yaptı. Şimdi herkes için yeni ufuklar açılıyor. Günlük birçok rutin aktivitemizin yeniden başlama zamanı geldi. Futbolda da La Liga, 8 Haziran'dan itibaren geri dönecek." dedi. Sanchez'in açıklaması La Liga kurumunun öngörüleriyle uyuşurken, 12 Haziran'da ligin tekrar başlaması planlanıyor. AA

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