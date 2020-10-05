İstanbul'daki Formula-1 yarışı seyircisiz yapılacak

İstanbul Valiliği, Formula-1 DHL Turkish Grand Prix 2020 yarışının seyircisiz yapılması yönünde karar alındığını duyurdu.

“Formula-1 DHL Turkish Grand Prix 2020 yarışı seyircisiz yapılacak. Konuyla ilgili İstanbul İl Hıfzıssıhha Kurulu kararını valilik açıkladı. İstanbul Valiliği açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Koronavirüs salgınıyla mücadele çalışmaları kapsamında; İstanbul İl Pandemi Kurulunun almış olduğu 13-15 Kasım 2020 tarihleri arasında düzenlenecek “Formula-1 DHL Turkish Grand Prix 2020 yarışının seyircisiz yapılması” yönündeki tavsiye kararı uyarınca 05.10.2020 Pazartesi günü saat 10.00'da toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından söz konusu yarışın seyircisiz yapılmasına karar verilmiştir." NTV

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