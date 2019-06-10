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10 HAZİRAN 2019 PAZARTESİ - YIL: 50

İzlanda'dan 'çok garip' açıklaması

10 Haziran 2019, Pazartesi 10:08
Türkiye A Milli Futbol Takımı kafilesinin EURO 2020 eleme karşılaşması için gittikleri İzlanda'da bir havalimanının pasaport kontrolünde saatlerce tutulmasıyla ilgili olarak İzlanda Futbol Federasyonu Güvenlik Sorumlusu Vidir Reynisson "Bu konu her haliyle çok garip" dedi.

Türkiye A Milli Futbol Takımı kafilesinin EURO 2020 eleme karşılaşması için gittikleri İzlanda'da, bir havalimanının pasaport kontrolünde saatlerce tutulmasıyla ilgili olarak İzlanda Futbol Federasyonu Güvenlik Sorumlusu Vidir Reynisson'dan açıklama geldi.

Konuya dair bu sabah saat 04:00 sularında konuşan Reynisson "Bu konu her haliyle çok garip. Federasyon sabah ilk iş olarak bir toplantı yapacak ve konu hakkında açıklama yapacaktır" dedi.

Etiketler: İzlanda, açıklama
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