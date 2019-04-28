Kayseri ve Alanya yenişemedi

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında oynanan İstikbal Mobilya Kayserispor-Aytemiz Alanyaspor karşılaşması, 1-1 berabere sona erdi.

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında oynanan İstikbal Mobilya Kayserispor-Aytemiz Alanyaspor maçının ilk yarısı, 1-1 berabere sona erdi. 4. dakikada kullanılan korner sonrası Ozan Tufan'ın altıpas içerisinde yaptığı kafa vuruşunda, kaleci Lung meşin yuvarlağı çelmeyi başardı. 9. dakikada Alanyaspor yarı alanında rakip oyunculardan topu kapan Hasan Hüseyin Acar'ın şık ara pasıyla savunmanın arkasına sarkan Varela'nın sert şutunda, meşin yuvarlak kalecinin solundan ağlarla buluştu: 1-0. 23. dakikada Alanyaspor eşitliği yakaladı. Soldan Nsakala'nın ceza sahasına gönderdiği topa penaltı noktasında iyi yükselen Caulker'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 1-1. 34. dakikada hızlı gelişen Alanyaspor atağında Ozan Tufan, sol kanatta Kucher'i geçerek çizgiye indi ve ortasını yaptı. Ceza sahası içerisinde topla buluşan Villafanez'in şutunda, meşin yuvarlak sol kale direğinin dibinden auta gitti. 45+2. dakikada kullanılan korner sonrası savunmanın uzaklaştırdığı topu Deniz Türüç, Atila Turan'a aktardı. Bu oyuncunun sol çaprazdan kaleye gönderdiği sert şutta, kaleci Haydar Yılmaz meşin yuvarlağı güçlükle kornere çeldi. 55. dakikada Ozan Tufan, önündeki boşluğu değerlendirerek ceza sahasına kadar girdi. Topu ayağından çıkarmakta gecikince açısı daralan Ozan Tufan'dan meşin yuvarlağı kaleci Lung yatarak kontrol etmeyi başardı. 59. dakikada sol kanattan gelişen Kayserispor atağında ceza sahası içerisinde topla buluşan Atila Turan, topu penaltı noktasında bekleyen Deniz Türüç'e çıkardı. Deniz Türüç'ün şutunda meşin yuvarlak savunmadan döndü. Karşılaşma 1-1 berabere tamamlandı. AA

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