"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
6 EKİM 2019 PAZAR - YIL: 50

Kayserispor'da peş peşe istifalar

06 Ekim 2019, Pazar 18:00
İstikbal Mobilya Kayserispor'da kulüp başkanı Erol Bedir, Teknik Direktör Hikmet Karaman ve Sportif Direktör Erdem Kemaloğlu görevlerinden istifa etti.

Başkan Bedir, kulübün internet sitesinde yaptığı açıklamada, 2016-2017 sezonunda olumsuz bir tablo içerisinde göreve geldiklerini ve yönetim kurulu üyeleriyle takımın kötü gidişatını değiştirmek için olağanüstü çaba gösterdiklerini kaydetti.

Bedir: 3 yıl Kayserispor'umuzun başarısı için emek verdik

Maddi ve manevi hiçbir fedakarlıktan kaçmadıklarının altını çizen Bedir, "Belli ölçüde şehirden destek aldık, taraftarlarımız hep yanımızda oldu. Hele hele lokomotif grup Kapalı Kale’nin iyi günde, kötü günde hep bizimle olduğunu görmek bize ayrı bir güç verdi. Böylece büyük sıkıntıların üstesinden geldik. 3 yıla yakın süredir, ekmeğini yediğimiz şehrimizin markası olan Kayserispor'umuzun başarısı için emek verdik, bu süre içerisinde 3 genel kurul yaparak koltuğa yapışmadığımızı gösterdik. Ancak ya aday çıkmadı, ya da adı geçenleri şehrin kültürü kabul etmedi. Takdir, Kayseri'nin ve genel kurulundur dedik ve göreve devam ettik." şeklinde görüş belirtti.

Bedir, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Misyonunu tamamlamış bir başkan olarak, çok onurlu ve çok hassas bu görevimden istifa ediyorum. Yönetiminizce, talebimin kabulünü rica ederken, görevim boyunca benimle birlikte yoğun mesai harcayan siz değerli yönetim kuruluna, her sıkıntımızı paylaşan Onursal Başkanımız Mehmet Özhaseki'ye, Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç'a ve diğer kurum yöneticilerine teşekkür ediyorum. Özellikle, hiçbir kişi veya grubun etki altına alamayacağına inandığım 'tam bağımsız' ve sadece Kayserispor sevdasıyla yanıp tutuşan Kapalı Kale grubu başta olmak üzere, bütün taraftarlarımıza minnetlerimi sunuyor, bize moral aşılayan yerel ve ulusal medyaya da teşekkürlerimi ifade ediyorum."

Karaman: Kayserispor taraftarlarıyla olan gönül bağım devam edecek

Hikmet Karaman ise 2 yıl önce Erol Bedir'in daveti üzerine hiç düşünmeden ve hiçbir şart ileri sürmeden geldiği Kayseri'de çok mutlu günler geçirdiğini ve yeni dostlar edindiğini bildirdi.

Kayserispor'un kötü gidişatının şehrin yöneticilerinin ve taraftarların kenetlenmesiyle durdurulabileceğini altını çizen Karaman, şunları kaydetti:

"Bu süre içerisinde yaşadığı ve ekmeğini yediği şehrin takımının başarısızlığı beklentisiyle prim yapmaya ve bunu yaparken de sonuç alabilmek adına 'her yol mübahtır' anlayışına sahip olanları da gördüm. Bu vesileyle, görevimden istifa ederken İstikbal Mobilya Kayserispor’a bundan sonraki mücadelesinde başarılar diliyorum. Sayın Başkan Erol Bedir’e de, hem İstikbal Mobilya Kayserispor’a verdikleri hizmetten, hem de bana ve ekibime verdiği şanstan dolayı teşekkür ediyorum. Kendisini tanımak, beraber aynı hedefe doğru yürümek çok keyifliydi. Sayın Başkanla, Kayseri halkıyla ve teşekkürü borç bildiğim İstikbal Mobilya Kayserispor taraftarlarıyla olan gönül bağım ölünceye kadar devam edecektir."

Sportif Direktör Erdem Kemaloğlu'nun da görevinden istifa ettiği öğrenildi.

Yeni başkan Hamdi Elcuman oldu

İstikbal Mobilya Kayserispor'un kulüp yönetim kurulu, başkan Erol Bedir'in istifasını kabul ederek Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman'ı başkanlığa getirdi. 

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada "Kulüp Başkanımız Sayın Erol Bedir'in istifası yönetim kurulumuzca kabul edilmiş olup, yine yönetim kurulumuzca alınan karar gereği kulüp başkalığımıza Sayın Hamdi Elcuman oy birliğiyle getirilmiştir. " ifadelerine yer verildi. 

AA

Etiketler: kayserispor, istifa
Okunma Sayısı: 85
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Eylül raporu: İsrail, Kudüs'e yönelik 376 ''ihlal'' gerçekleştirdi

    Erdoğan - Trump görüşmesinde neler konuşuldu?

    Trabzonspor son dakikada 3 puana uzandı

    Boğaz köprüleri ve otoyol geçiş ücretlerine de zam yapıldı

    Rusya, ABD'ye protesto notası verdi

    Irak hükümetinin açıkladığı ilk acil pakette neler var?

    Irak'ta tansiyon düşmüyor: Ölü sayısı 104'e yükseldi, 6107 yaralı var!

    ABD Büyükelçiliği'nden ikinci özür

    Şehit Uzman Çavuş İsmail Türk dualarla uğurlandı

    Beşiktaş'tan çok önemli 3 puan

    Bağdat Valisi istifa etti

    Deprem müstakil binalara talebi arttırdı

    Almanya İçişleri Bakanı: Türkiye ile ilişkileri güçlendirmek istiyoruz

    Zarif'ten 'Türkiye'nin güvenliği sağlanmalı' çağrısı

    Kılıçdaroğlu: Memleketi bu hale kim getirdi?

    ABD Büyükelçiliği Maslahatgüzarı bakanlığa çağrıldı

    'Ekonomiye en büyük destek yerli ürün kullanmaktır'

    Otomotivde Ocak-Eylül döneminin lideri Renault

    Rejim İdlib'de saldırı düzenledi: 1 çocuk öldü

    Irak Meclis Başkanı: Talepler yerine getirilmezse bende sokağa ineceğim

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Derin tuzak ve ibret dersleri
    Faruk ÇAKIR

    Acı gerçekler
    Genel

    Yaralar, hukuk ve demokrasiyle sarılır
    Ahmet BATTAL

    Bu ne? Lahana… Bu ne? Perhiz turşusu!
    Feyzullah ERGÜN

    Pusuda bekleyen hastalık sebebi: Kandida (1)
    Genel

    Yüzde 70: ÖNCE ADALET
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Risale-i Nur'dan

    İnsanın “eşref-i mahlûkat” ünvanı almasının sırrı
    Rifat OKYAY

    Belâ ve bilinmeyen dert
    M. Ali KAYA

    Hadis karşıtlığının sebepleri

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.