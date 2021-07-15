Kenan Karaman resmen Beşiktaş'ta

Beşiktaş, milli futbolcu Kenan Karaman'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Kulübümüz, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında milli futbolcu Kenan Karaman ile sözleşme imzalamıştır. Beşiktaş'ımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Kenan Karaman'a hoş geldin der, başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı. Siyah-beyazlı kulüp ayrıca sosyal medyadan "Memleketten haber var" etiketiyle bir video yayımladı. Daha önce Beşiktaş forması giyen gurbetçi oyuncuların yer aldığı videoda Kenan, "Merhaba Beşiktaş, şimdi tarihe geçme sırası bende." dedi. Kenan Karaman: "Şimdi tarih yazma vakti" Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan 27 yaşındaki futbolcu, "Siyah-beyazlı formayı terleteceğim için çok mutlu ve çok heyecanlıyım. Arma için elimden gelenin fazlasını yapacağıma emin olabilirsiniz. Şimdi tarih yazma vakti." ifadelerini kullandı. Öte yandan siyah-beyazlı futbolcu bugün sağlık kontrolünden geçirildi. AA

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