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Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan Cengizhan Şimşek oldu

03 Temmuz 2022, Pazar 20:30
661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri finalinde rakibi Mustafa Taş'ı yenen Cengizhan Şimşek başpehlivan oldu.

Finale kalan başpehlivanlar kule hakemliğinin anonsuyla Er Meydanı'na çağrıldı.

Cazgırlar tarafından Cengizhan Şimşek "Karizmatik başpehlivan" Mustafa Taş da "En genç başpehlivan" diye takdim edildi. Başpehlivanlar salavatlanarak peşreve çıktı.

Yaptıkları güreşler ve favori isimleri elemeleri nedeniyle son yılların "sürprizlerle dolu Kırkpınar"ı dedirten başpehlivanlar Mustafa Taş ve Cengizhan Şimşek'e tribünler coşkuyla karşılık verdi.

Favori isimleri yenerek finale geldiler

Menderes Saltık, Orhan Okulu, Tanju Gemici ve İsmail Balaban'ı yenerek finale yükselen Cengizhan Şimşek ile Salih Dorum, Faruk Akkoyun, Osman Aynur, Hüseyin Gümüşalan ve Ertuğrul Dağdeviren'i eleyerek finale yükselen Mustafa Taş güreşe tutuştu.

İki yıldır baş boyunda güreşen Cengizhan Şimşek ile bu yıl baş boyunda güreşen Mustafa Taş arasındaki müsabakanın ilk anları güreşçilerin birbirlerini tartmalarıyla geçti. Cüsse olarak birbirine denk iki pehlivana aktif bir güreş sergilemedikleri gerekçesiyle ikisine de ihtar verildi. Karar sonrası bir süre karşılıklı kontra ataklar gözlendi ancak güreşin yeniden pasifleşmesi nedeniyle merkez hakem kurulu başkanı Ziya Ünlü pehlivanların yanına gelerek atak olmaları yönünde uyardı.

İki pehlivan ara ara kontra ataklar yapsa da 40 dakikalık normal süre içerisinde birbirine üstünlük sağlayamadı. Puan alanın kazanacağı bölüme geçildi.

Sert el enselerle başlayan bu bölüm karşılıklı çift dalmalarla ataklarıyla daha hareketli geçti.

Müsabakanın 59. dakikasında rakibinin boş anını yakalayan Cengizhan Şimşek atağıyla Mustafa Taş'ı bastırdı. Cengizhan Şimşek bu atağıyla puan alarak müsabakayı kazandı ve Türkiye başpehlivanı unvanını aldı.

Dev Türk bayrağı açıldı

Bu arada Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin gerçekleştirildiği Sarayiçi Er Meydanı'nda başpehlivanlık final güreşi öncesi büyük boyutta Türk bayrağı açıldı. Güreşlerde görev yapan hakemler, cazgırlar ve güreş severlerin taşıdığı 30 metrekarelik Türk bayrağı, yarım asrı geçkindir görev yapan Kırkpınar başcazgırı Şükrü Kayabaş'ın sunumu ve marşlar eşliğinde meydanda dolaştırıldı. Bayrak, geçtiği alanlardaki tribünlerde ayakta karşılandı.

Final güreşini Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, TBMM Başkanvekili ve CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Baykan, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanı Hakan Kazancı, Geleneksel Güreş Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş, Güreş Ağası Seyfettin Selim, siyasiler, belediye başkanları, bürokratlar şeref tribününden izledi.

"Allah'ım bana bu altın kemeri takmayı nasip etti"

661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri başpehlivanı Cengizhan Şimşek, altın kemeri almaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.

Finalde rakibi Mustafa Taş'ı puanlamada yenen Cengizhan Şimşek, galibiyet sonrası büyük sevinç yaşadı.

Sahada zafer turu atan Şimşek, protokol tribününe giderek Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile sevincini paylaştı.

Şimşek, gazetecilere yaptığı açıklamada, altın kemeri kazandığı için çok mutlu olduğunu ifade etti.

Büyük gurur yaşadığını belirten Şimşek, "Allah'ım bana bu altın kemeri takmayı nasip etti. Buradan beni izleyen bütün Antalyalı hemşerilerime selamlarımı iletiyorum. Annem, babam, bütün akrabalarıma selamlarımı iletiyorum. Allah sizden razı olsun. Beni destekleyen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e çok teşekkür ediyorum. Ustalarıma teşekkür ediyorum, beni izleyen bütün seyircilerime teşekkür ediyorum." dedi.

Kırkpınar ikincisi Mustafa Taş ise kendisine destek veren herkese teşekkür etti.

Şimşek'i tebrik eden Taş, "Nasip buraya kadarmış olmasını çok istedim olmadı. Arkadaşımı da kutluyorum. Elimden geleni yaptım terimin son damlasına kadar savaştım." ifadelerini kullandı.

Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim de iki başpehlivanı da tebrik ederek, "Benim için ikiniz de galipsiniz. Adamsınız, gerekeni yaptınız. Ödülü ikinize de böleceğim ananızın ak sütü gibi helal olsun." diye konuştu.

Başpehlivan Cengizhan Şimşek "hamam" ritüelini sürdürdü

661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan olan Cengizhan Şimşek, "pehlivan hamamı" geleneğini sürdürdü.

Finalde rakibi Mustafa Koç'u yenen Cengizhan Şimşek altın kemeri kuşanması ve doping testini yaptırması sonrası Er Meydanı'ndan ayrıldı.

Taraftarlarıyla birlikte Selimiye Camisi yanındaki Tarihi Saray Hamamı'na doğru kispetli şekilde yürüyen Şimşek, kendisini alkışlayan kalabalığı selamladı.

Hamama giren Cengizhan Şimşek, başpehlivanların "pehlivan hamamı" geleneğini sürdürdü.

AA

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