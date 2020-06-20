Konyaspor'da koronavirüs testleri negatif çıktı

Süper Lig'in 28. haftasında yarın Demir Grup Sivasspor'u ağırlayacak İttifak Holding Konyaspor'da yeni tip koronavirüs testlerinin negatif çıktığı bildirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Yönetimimize, teknik heyetimize, futbolcularımıza ve kulüp personelimize dün yapılan Kovid-19 test sonuçlarının tamamı negatif çıkmıştır." denildi. Öte yandan, Konya Büyükşehir Belediyesi ise yarın oynanacak İttifak Holding Konyaspor- Demir Grup Sivaspor maçı öncesi Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nın dezenfekte edildiğini duyurdu. AA

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