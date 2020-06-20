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20 HAZİRAN 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

Konyaspor'da koronavirüs testleri negatif çıktı

20 Haziran 2020, Cumartesi 20:39
Süper Lig'in 28. haftasında yarın Demir Grup Sivasspor'u ağırlayacak İttifak Holding Konyaspor'da yeni tip koronavirüs testlerinin negatif çıktığı bildirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Yönetimimize, teknik heyetimize, futbolcularımıza ve kulüp personelimize dün yapılan Kovid-19 test sonuçlarının tamamı negatif çıkmıştır." denildi.

Öte yandan, Konya Büyükşehir Belediyesi ise yarın oynanacak İttifak Holding Konyaspor- Demir Grup Sivaspor maçı öncesi Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nın dezenfekte edildiğini duyurdu.

AA

Etiketler: Konyaspor, koronavirüs, test, negatif
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