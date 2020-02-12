Konyaspor'un yeni direktörü Bülent Korkmaz oldu

İttifak Holding Konyaspor, anlaşma sağladığı teknik direktör Bülent Korkmaz için imza töreni düzenledi.

Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor, teknik direktör Bülent Korkmaz ile resmi sözleşme imzaladı. Korkmaz, Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda, Kulüp İkinci Başkanı Selçuk Aksoy'un da katılımıyla düzenlenen törende, 1,5 yıllık sözleşmeye imza attı. Teknik direktör Bülent Korkmaz, törende yaptığı konuşmada, İttifak Holding Konyaspor'a geldiği için duyduğu memnuniyeti dile getirdi. AA

Okunma Sayısı: 138

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.