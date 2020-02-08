Konyaspor ve Denizlispor yenişemedi

Süper Lig 21. hafta mücadelesinde İttifak Holding Konyaspor ile Denizlispor karşı karşıya geldi. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 0-0 eşitlikle sona erdi.

Alınan bu sonucun ardından Denizlispor puanını 24'e yükseltti ve 11. basamağa yerleşti. İttifak Holding Konyaspor ise puanını 20 yaparak 14. sıraya çıktı.

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