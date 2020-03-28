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29 MART 2020 PAZAR - YIL: 51

Kulüplerimiz neden yardım kampanyası başlatmıyor?

28 Mart 2020, Cumartesi 23:10
BÜTÜN DÜNYAYI ETKİSİ ALTINA ALAN KORONAVİRÜS SALGINIYLA MÜCADELE EDEN SAĞLIK GÖREVLİLERİ VE HASTANELERİN TEST KİTİ İHTİYAÇLARINA DESTEK OLMAK İÇİN FEDERASYONLARIN BAŞKANLIĞINDA BÜTÜN KULÜPLERİN BİR BAĞIŞ KAMPANYASI DÜZENLEMESİ İSTENİYOR.

Bütün dünyada olduğu gibi Türkiye’de de yayılma eğilimi gösteren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele eden hastanelere destek için için spor kulüplerimizin hep birlikte bir bağış kampanyası düzenlenmesi bekleniyor. Sağlık  görevlilerinin bu salgınla mücadelesini kazanmasına yardımcı olmak ve ayrıca daha çok insanın ihtiyacı olan test kitlerinin Türkiye’ye getirilmesi için çeşitli federasyonların başkanlığında kulüp başkanlarının biraraya gelerek, bu konuyu masaya yatırılması isteniyor. Bilindiği gibi dünyada birçok kulüp yönetimi, yöneticilerin şahsi paraları ve futbolcuların bir günlük maaşlarını hastanelere bağışlayarak kampanyaya destek olmuşlardı.

KALECİ ALTAY’DAN BİN KİŞİYE ERZAK YARDIMI

Fenerbahçe’nin genç kalecisi Altay Bayındır, bin kişinin erzak ihtiyacını karşılayacağını açıkladı. Altay yaptığı paylaşımda Beşiktaşlı Umut Nayir ve Ankaragücü forması giyen İlhan Parlak’ı da destek olmaya davet etti. Altay paylaşımında ‘Hep beraber savaşarak aşacağımız bu dönemde evde kal Türkiye ‘ dedi. Altay Bayındır’dan önce Galatasaray futbolcusu Adem Büyük,  salgınla mücadele adına örnek olacak bir harekete imza atmıştı. Adem Büyük, Sağlık Bakanlığı’na 100.000 maske, 15.000 test ve 3.000 koruyu ekipman bağışında bulundu.

 

HERKESİ DESTEĞE ÇAĞIRDI

Fenerahçe’nin genç kalecisi Altay Bayındır futbolcu arkadaşlarını destek olmaya çağırdı.

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