Kupa finalini Suat Arslanboğa yönetecek

Akhisarspor ile Galatasaray arasında 15 Mayıs Çarşamba günü Sivas'ta oynanacak Türkiye Kupası final maçını Suat Arslanboğa yönetecek.

Akhisarspor ile Galatasaray arasında oynanacak 57. Türkiye Kupası final maçını hakem Suat Arslanboğa yönetecek. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre 15 Mayıs Çarşamba günü Sivas'taki Yeni 4 Eylül Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak maçta Suat Arslanboğa düdük çalacak. Arslanboğa'nın yardımcılıklarını Serkan Ok ve İsmail Şencan yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Bahattin Şimşek olacak. AA

Okunma Sayısı: 141

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.