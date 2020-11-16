TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı, "Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'ini kusursuz yönettik" dedi.

"Birçok ülke mevcut pandemi şartlarında bu tür organizasyonları yapamazken, bu kadar kısa bir zamanda üst düzey bir organizasyon ile ülkemizin gücünü ve sportif kabiliyetlerini göstermiş olmaktan büyük gurur duyuyoruz."

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Başkanı Eren Üçlertoprağı, Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'sini kusursuz bir şekilde yönettiklerini ifade etti.TOSFED Başkanı Üçlertoprağı, Intercity İstanbul Park Pisti'nde 58 tur üzerinden yapılan yarışa ilişkin, "Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenen Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'ine, 7 hafta gibi çok kısa bir sürede hazırlandık. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın destekleriyle 850 kişilik kadromuzla çok başarılı bir organizasyonu geride bıraktık ve TOSFED olarak kusursuz bir yarış yönettik." değerlendirmesinde bulundu. Üçlertoprağı, "Birçok ülke mevcut pandemi şartlarında bu tür organizasyonları yapamazken, bu kadar kısa bir zamanda üst düzey bir organizasyon ile ülkemizin gücünü ve sportif kabiliyetlerini göstermiş olmaktan büyük gurur duyuyoruz. Uzun zaman sonra ülkemizin ev sahipliği yaptığı bu büyük organizasyonun kusursuz şekilde gerçekleşmesi için büyük bir özveriyle çalışan tüm görevli ve gözetmenlerimize çok teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

HAMİLTON: Elimizden gelenin en iyisini yaptık

Formula 1 Türkiye Grand Prix'sini kazanarak 7. şampiyonluğunu ilan eden Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton, hayallerinin çok ötesinde bir şey başardığını belirtti. Sıralama turlarındaki konumlarından dolayı büyük bir hayal kırıklığını yaşamadıklarını kaydeden Hamilton, "Doğru yolda olduğumuzu biliyorduk ve elimizden gelenin en iyisini yaptık. Takım olarak işimiz bu." ifadelerini kullandı. Yarışın başında podyuma çıkamayacağını düşündüğünü aktaran 35 yaşındaki sürücü, "Ancak inanmaya devam ettim ve bir noktada hız kazanacağımı düşündüm. Öyle de oldu. Michael Schumacher'in şampiyonaları kazanmasını izlediğimi hatırlıyorum. Hayatım boyunca ben de bu kadar yüksek seviyeler için hayal kurdum ancak çok uzak gözüküyordu. Bu, hayallerimizin çok çok ötesinde." değerlendirmesinde bulundu.

Bir sonraki yarış Bahreyn'de

Formula 1'de sezonun 15. etabı, Bahreyn'de düzenlenecek.Bahreyn Grand Prix'si, 27-29 Kasım'da gerçekleştirilecek. Sezon, 11-13 Aralık'taki takvimin 17. etabı Abu Dabi Grand Prix'siyle sona erecek.

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10 YIL SONRA İSTANBUL’DA YİNE BİRİNCİ OLDU

Formula 1'de 2020 sezonu şampiyonluğunu ilan eden Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton, Türkiye Grand Prix'sinde ikinci kez galip geldi. Daha önce 2010 Türkiye Grand Prix'sinde birinci olan Hamilton, İstanbul'da 10 yıl sonra yeniden zirveye çıkmayı başardı. Alman Michael Schumacher'in 7 kezle "Formula 1'de en fazla şampiyonluk yaşayan pilot" rekoruna ortak olan Hamilton, bu sezon 10. yarış galibiyetini aldı. Hamilton, bu sezon İtalya'da iki, Avusturya, Macaristan, Büyük Britanya, İspanya, Belçika, Almanya ve Portekiz'de birer yarış kazandı.