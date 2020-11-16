"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
17 KASIM 2020 SALI - YIL: 51

Kusursuz yönettik

16 Kasım 2020, Pazartesi 23:49
TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı, "Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'ini kusursuz yönettik" dedi.

 "Birçok ülke mevcut pandemi şartlarında bu tür organizasyonları yapamazken, bu kadar kısa bir zamanda üst düzey bir organizasyon ile ülkemizin gücünü ve sportif kabiliyetlerini göstermiş olmaktan büyük gurur duyuyoruz."

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Başkanı Eren Üçlertoprağı, Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'sini kusursuz bir şekilde yönettiklerini ifade etti.TOSFED Başkanı Üçlertoprağı, Intercity İstanbul Park Pisti'nde 58 tur üzerinden yapılan yarışa ilişkin, "Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenen Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'ine, 7 hafta gibi çok kısa bir sürede hazırlandık. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın destekleriyle 850 kişilik kadromuzla çok başarılı bir organizasyonu geride bıraktık ve TOSFED olarak kusursuz bir yarış yönettik." değerlendirmesinde bulundu. Üçlertoprağı, "Birçok ülke mevcut pandemi şartlarında bu tür organizasyonları yapamazken, bu kadar kısa bir zamanda üst düzey bir organizasyon ile ülkemizin gücünü ve sportif kabiliyetlerini göstermiş olmaktan büyük gurur duyuyoruz. Uzun zaman sonra ülkemizin ev sahipliği yaptığı bu büyük organizasyonun kusursuz şekilde gerçekleşmesi için büyük bir özveriyle çalışan tüm görevli ve gözetmenlerimize çok teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı. 

 

HAMİLTON: Elimizden gelenin en iyisini yaptık

Formula 1 Türkiye Grand Prix'sini kazanarak 7. şampiyonluğunu ilan eden Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton, hayallerinin çok ötesinde bir şey başardığını belirtti. Sıralama turlarındaki konumlarından dolayı büyük bir hayal kırıklığını yaşamadıklarını kaydeden Hamilton, "Doğru yolda olduğumuzu biliyorduk ve elimizden gelenin en iyisini yaptık. Takım olarak işimiz bu." ifadelerini kullandı.  Yarışın başında podyuma çıkamayacağını düşündüğünü aktaran 35 yaşındaki sürücü, "Ancak inanmaya devam ettim ve bir noktada hız kazanacağımı düşündüm. Öyle de oldu. Michael Schumacher'in şampiyonaları kazanmasını izlediğimi hatırlıyorum. Hayatım boyunca ben de bu kadar yüksek seviyeler için hayal kurdum ancak çok uzak gözüküyordu. Bu, hayallerimizin çok çok ötesinde." değerlendirmesinde bulundu.

Bir sonraki yarış Bahreyn'de

Formula 1'de sezonun 15. etabı, Bahreyn'de düzenlenecek.Bahreyn Grand Prix'si, 27-29 Kasım'da gerçekleştirilecek. Sezon, 11-13 Aralık'taki takvimin 17. etabı Abu Dabi Grand Prix'siyle sona erecek.

***

10 YIL SONRA İSTANBUL’DA YİNE BİRİNCİ OLDU

Formula 1'de 2020 sezonu şampiyonluğunu ilan eden Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton, Türkiye Grand Prix'sinde ikinci kez galip geldi. Daha önce 2010 Türkiye Grand Prix'sinde birinci olan Hamilton, İstanbul'da 10 yıl sonra yeniden zirveye çıkmayı başardı. Alman Michael Schumacher'in 7 kezle "Formula 1'de en fazla şampiyonluk yaşayan pilot" rekoruna ortak olan Hamilton, bu sezon 10. yarış galibiyetini aldı. Hamilton, bu sezon İtalya'da iki, Avusturya, Macaristan, Büyük Britanya, İspanya, Belçika, Almanya ve Portekiz'de birer yarış kazandı.

Okunma Sayısı: 184
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Reform paketleri çözüm getirmedi

    Amaç kalitesi, hayat kalitesini ortaya koyar

    Millî Eğitim’de liyakatsiz kişiler tayin ediliyor

    Hukuksuz kararlar cebimizi de boşaltıyor

    2021 için kıtlık uyarısı

    Hakkari'de bir askerimiz şehit oldu

    AB'den bir aşı sözleşmesi daha

    Türkiye'de Kovid-19 nedeniyle 94 kişi daha vefat etti

    Dünyada koronavirüse yakalanan kişi sayısı 55 milyonu aştı

    İsrail, ABD, Bahreyn yetkilileri Kudüs'te toplanacak

    Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı

    Benzine 32 kuruş indirim

    BM ve AB'den İsrail'e tepki

    Kovid-19 aşısına ilişkin bir açıklama da Moderna şirketinden

    Belarus'taki protestolar devam ediyor: Çok sayıda gözaltı var!

    İran'da iş yerleri kapatılıyor, şehirler arası seyahat yasaklanıyor

    Ümit Özdağ hakkında ihraç kararı

    Kanal itirazına bölücülük suçlaması

    Şuşa'da 28 yıllık hasret sona eriyor

    Kaç kişiye bulaştı, kaç kişi sağlığına kavuştu, kaç kişi öldü?

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    ANAP’tan AKP’ye
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Reform paketleri çözüm getirmedi
    Faruk ÇAKIR

    Bunlar da güzel haber
    Ahmet BATTAL

    Üçüncü kuşun tedavisi
    Ali FERŞADOĞLU

    Erken seçim videosuna “dünyevî” tepki!
    Süleyman KÖSMENE

    Kur’ân uçaktan bahseder mi?
    M. Latif SALİHOĞLU

    Bir çift demokrasi oyunu
    Osman ZENGİN

    Ömer Yavuzyiğitoğlu
    Risale-i Nur'dan

    İnkâr etmemek başka, iman etmek başkadır

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.