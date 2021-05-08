Lille Belediyesi'nden 'Burak Yılmaz' mesajı

Fransa'nın Lille kentinde belediye, Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Lille'in Lens ile oynadığı karşılaşmada 2 gol atan milli futbolcu Burak Yılmaz için "Böyle devam ederse Burak'ın heykelini yapacağız." mesajını paylaştı.

Lille Belediyesi, Twitter hesabından, Burak Yılmaz'ın 2 gol atmasının ardından Lille kulübünün "Patron önceden konuşmaz. Sahada cevap verir. Kral @yilmazburak17." şeklindeki paylaşımını alıntı yaparak yeni bir mesaj paylaştı. Belediye, Burak Yılmaz için "Böyle devam ederse Burak'ın heykelini yapacağız. Burak Yılmaz'dan 2 gol." ifadesini kullandı. Burak Yılmaz, ligin 36. haftasında Lille'in Lens'i 3-0 yendiği karşılaşmada 2 gol kaydetmişti. 35 yaşındaki forvet Ligue 1'de şampiyonluk yarışının çekişmeli hale geldiği son haftalarda golleriyle takımını zirvede tutmaya önemli katkıda bulundu. Ligde bu sezon çıktığı 26 maçta 15 gol kaydeden Burak, takımın en çok gol atan oyuncusu konumunda. Burak Yılmaz, Lille'de aralık ve nisan aylarının futbolcusu seçilmişti. Euronews Türkçe

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