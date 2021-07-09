“Maçlara çıkmayız” tehdidi

KULÜPLER BİRLİĞİ VAKFI, TALEPLERİNİN TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU TARAFINDAN KABUL GÖRMEMESİ HALİNDE MÜSABAKALARA ÇIKMAMA DAHİL TÜM SEÇENEKLERİ DEĞERLENDİRECEKLERİNİ BİLDİRDİ.

Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı, taleplerinin Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından kabul görmemesi halinde müsabakalara çıkmama dahil tüm seçenekleri değerlendireceklerini bildirdi.

Vakfın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu tarafından alınan kararların ve yapılmakta olan uygulamaların yeniden gözden geçirilerek, bu hususlarda alınmış kararlardan imzası bulunan kulüplerimizin talebi doğrultusunda geri dönülmesi ve yine kulüplerimizin istekleri doğrultusunda yeniden karar alınması talebimizi bilgilerinize sunarız." denildi. Açıklamada, "TFF ile yayıncı kuruluş arasındaki ciddiyetten uzak ilişkilerden ötürü sözleşmenin sürekli tadil edilerek kulüplerimizin her sene finansal zarar görmesi, Merkez Hakem Kurulu, Disiplin Kurulu ve Tahkim kurullarının atama ve işleyişleri, yabancı oyuncu sayısındaki kulüplerimizin taleplerinin göz ardı edilmesi ve Kulüp Lisans Talimatı kriterlerinin ülkemiz gerçekleri dışında kalması, Türk futbolunun sürdürülebilir olmasını artık imkansız kılmıştır." ifadelerine yer verildi. Kulüpler Birliği Vakfının uygunluğu olmadan TFF'nin alacağı kararların kabul edilmeyeceğinin vurgulandığı açıklamada, şu değerlendirmede bulunuldu: "Yayın ihale sürecinin dünyada başarılı örneklerinde olduğu gibi tarafımızca yapılması ve yönetilmesi gerekliliğini öngörmekteyiz. Bu nedenle yayın ihalesinin tüm süreçlerinde Kulüpler Birliğinin onayının aranmasını talep ediyoruz. MHK'de liyakatın esas olması, sistemle alınan kararların şeffaf olması, yabancı oyuncu sayısında alınan karardan ivedilikle geri dönülmesi taleplerimizin değerlendirilmesini arz ederiz.”