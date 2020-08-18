Mame Thiam, Fenerbahçe'de

Fenerbahçe Kulübü, Kasımpaşa'dan golcü oyuncu Mame Thiam'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Mame Thiam ile 3 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi. Açıklamada, "Kulübümüz, Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da forma giyen Mame Thiam için kulübü ve kendisiyle yapılan görüşmeler sonucunda anlaşma sağlamıştır. Kulübümüz, Senegalli forveti 3 yıllığına renklerine bağlamıştır. Çubuklu formamızla mücadele edecek 27 yaşındaki Thiam'a ailemize hoş geldin diyor; kendisine, taraftarlarımızın limit tanımayan sevgi ve desteğiyle nice şampiyonluklar diliyoruz." ifadeleri yer aldı. AA

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