Medipol Başakşehir'de bir futbolcu Kovid-19'a yakalandı

Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir'de bir futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucunun pozitif olduğu açıklandı.

Medipol Başakşehir'den yapılan açıklamada, "Futbol A takımı oyuncularımız, teknik heyetimiz, idari ekibimiz ve destek ekibimize yapılan rutin Kovid-19 PCR testleri sonuçlanmış ve bir futbolcumuzun sonucu pozitif çıkmıştır." denildi. Oyuncunun izolasyona alındığı, Sağlık Bakanlığı ve Türkiye Futbol Federasyonu protokolleri dahilinde gerekli planlamaların yapıldığı kaydedildi. AA

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