Mehmet Topal Başakşehir ile anlaştı

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, Fenerbahçe'den ayrılan milli futbolcu Mehmet Topal'ın kadroya dahil edildiğini duyurdu.

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, Fenerbahçe'den ayrılan milli futbolcu Mehmet Topal'ın kadroya dahil edildiğini duyurdu. Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre tecrübeli orta saha oyuncusu ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandı. Mehmet Topal için düzenlenen imza törenine İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ ve kulüp üst yöneticisi (CEO) Mustafa Eröğüt katıldı. Medipol Başakşehir takımının yeni transferi Mehmet Topal için kulübün sosyal medya hesabından yapılan video paylaşımında, milli futbolcunun lakabına (Örümcek) gönderme yapılarak "Örümcek Adam" karakterinin bulunduğu film sahnesine yer verildi. Öte yandan, Medipol Başakşehir'de Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe'ye transfer olmasıyla boşa çıkan 5 numaralı formayı Mehmet Topal giyecek. Fenerbahçe'de 7 yılda 298 maç 24 gol Fenerbahçe'de 7 sezon forma giyen 33 yaşındaki milli futbolcu, sarı-lacivertlilerde 298 resmi maçta görev yaptı. Mehmet Topal, 206'sı Süper Lig'de olmak üzere sarı-lacivertli forma ile sahaya çıktığı resmi müsabakalarda 24 kez gol sevinci yaşadı. Tecrübeli orta saha oyuncusu, Ziraat Türkiye Kupası'nda 36, Şampiyonlar Ligi'nde 12, UEFA Avrupa Ligi'nde 41 ve TFF Süper Kupa'da da 3 kez Fenerbahçe formasıyla mücadele etti. Kariyerine o dönemki adıyla Malatya Belediyespor olan Yeni Malatyaspor'da başlayan Mehmet Topal, sırasıyla Çanakkale Dardanelspor, Galatasaray ve İspanya'nın Valencia takımlarında forma giydi. Mehmet, 2012'den bu yana Fenerbahçe'de top koşturuyordu. AA

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