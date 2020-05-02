Mesut Özil'den 114 bin kişilik iftar yemeği bağışı

İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal'da forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, Türk Kızılayın ramazan ayı için başlattığı kampanyaya 114 bin kişilik iftar yemeği ve gıda kolisi bağışlayarak önemli bir destek verdi.

Türk Kızılaydan yapılan açıklamada, Mesut Özil'in, "Dertler paylaştıkça bitecek, yeter ki inan buna" sloganıyla yürütülen kampanyaya, ihtiyaç sahiplerinin faydalanması için 713 bin liralık destekte bulunduğu belirtildi. Tecrübeli futbolcunun bağışıyla, Türkiye genelindeki aşevlerinde 16 bin kişiye iftar yemeği, Türkiye ve Suriye'de biner aileye gıda kolisi, Somali'nin başkenti Mogadişu'daki Türk Kızılay Aşevi'nde de 90 bin kişiye iftar yemeği verileceği aktarıldı. Mesut'un yaptığı bağışın toplam 114 bin kişiye ulaştırılacağı kaydedildi. Geçen yıl evlenen Mesut Özil, düğün yemeğini Kızılay'a bağışlamış ve 16 bin insana yardım etmişti. AA

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