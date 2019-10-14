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15 EKİM 2019 SALI - YIL: 50

Mili takım EURO 2020'ye çok yakın

14 Ekim 2019, Pazartesi 23:37
A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda Fransa ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı ve liderliğini sürdürdü.

A Milli Futbol Takımı'nın, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda Fransa ile deplasmanda yaptığı maçın önemli anlarından bazıları şu şekilde:

16. dakikada Fransa, gole yaklaştı. Griezmann, Coman'ın sol kanattan verdiği pasla ceza alanına girdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Griezmann'ın şutunda Mert Günok, topu çelmeyi başardı. Devam eden pozisyonda meşin yuvarlağı önünde bulan Sissoko'nun sert vuruşunda iyi yer tutan Mert, bir kurtarış daha yaparak topun ceza sahası dışına uzaklaşmasını sağladı.

21. dakikada sol kanattan ceza sahasına girerek son çizgiye inen Coman, topu penaltı noktası üzerine ortaladı. Bu pozisyonda Griezmann'ın yaptığı kafa vuruşunda top, Mert Günok'ta kaldı.

22. dakikada Coman'ın ceza sahası dışından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, kalenin üzerinden dışarı gitti.

25. dakikada Coman, sol kanattan yine tehlikeli geldi. Griezmann, Coman'ın ceza sahası ön çizgisine paralel gönderdiği topun üzerinden atlayarak tehlikenin büyümesini sağladı. Boş pozisyonda bulunan Sissoko'nun yerden vuruşunda kaleci Mert Günok, uzanarak topu kurtardı.

36. dakikada sağ kanatta topla buluşan Griezmann, çapraz pozisyonda yaptığı sert vuruşla gol aradı. Bu futbolcunun vuruşunda meşin yuvarlak, kalenin yanından az farkla auta çıktı.

Müsabakanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

Maçın 76. dakikasında Fransa golü bularak maçın skorunu 1-0 yaptı. 

A Milliller 82. dakikada bulduğu gol ile 1-1 beraberliği sağladı. 

Karşılaşma bu sonuçla sona erdi. 

A Milli Futbol Takımı1-1 berabere kalarak liderliğini korudu

Karşılaşmanın ilk yarısında etkili taraf, Fransa oldu. İlk 15 dakikalık bölümün ardından özellikle Kingsley Coman ve Antoine Griezmann'ın geliştirdiği üst üste ataklarla gol arayan Fransa Milli Takımı oyuncularına, ay-yıldızlıların kalecisi Mert Günok geçit vermedi.

Türkiye, ikinci devrede oyunu dengeleyerek rakip kaleye gitmeye başladı. Fransa, teknik direktörü Didier Deschamps'ın ikinci yarıda oyuna dahil ettiği Olivier Giroud ile golü bularak 1-0 öne geçti. Giroud, elemelerdeki 5. golünü kaydetti.

Milli takım, 82. dakikada kazanılan duran topta Kaan Ayhan'ın fileleri havalandırmasıyla 1-1'i yakaladı ve karşılaşma bu skorla sona erdi.

Bu sonuçla iki takım da 19'ar puana yükseldi. Gruptaki ilk maçı rakibine karşı 2-0 kazanan Türkiye, ikili averajda Fransa'nın önünde yer alarak liderliğini korudu.

Üçüncü sıradaki İzlanda ise sahasında Andorra'yı 2-0 yenerek 15 puana çıktı.

Şenol Güneş'in hamleleri

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, ay-yıldızlıların Fransa karşısında mücadelenin ilk yarısında etkisiz kalması sonucu ikinci devreye oyuncu değişikliğiyle başladı. 

İkinci yarıya Okay Yokuşlu'yu kenara alıp Hakan Çalhanoğlu'nu oyuna sürerek başlayan Güneş, 53. dakikada ise sakatlanan Mehmet Zeki Çelik'in yerine Kaan Ayhan'a forma şansı verdi. 

Deneyimli teknik adam son oyuncu değişikliği hakkını 81. dakikada kullandı. Ozan Tufan kenara gelirken Cenk Tosun oyuna dahil oldu. 

Golden sonra asker selamı

A Milli Takım'ın Kaan Ayhan ile 82. dakikada bulduğu gol, Stade de France'ta büyük coşku oluşturdu. 

Kaan Ayhan'ın kafa golüyle tüm futbolcular, gol sevincini kale arkasındaki tribünlerle doyasıya yaşadı. 

Futbolcular, Arnavutluk maçında olduğu gibi bir kez daha asker selamıyla attıkları golü Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan Mehmetçik'e armağan etti. Bu arada golden sonra futbolcuların asker selamı, televizyonda gösterilmedi.

Kaan Ayhan, Fransa'yı yine boş geçmedi

Oyuna ikinci yarıda dahil olan milli futbolcu Kaan Ayhan, Fransa'ya bir kez daha gol atma başarısı gösterdi.

Gruptaki ilk maçta da Fransa filelerini havalandıran Kaan, deplasmanda da gol bularak takımına bir puanı getirdi.

Moldova'ya da bir gol atan milli futbolcunun elemelerdeki gol sayısı 3'e çıktı. 

Karşılaşma sonunda coşkulu sevinç

Ay-yıldızlı futbolcular, mücadelenin bitmesiyle alınan bir puanın ve Fransa deplasmanından lider dönmenin sevincini taraftarlarıyla paylaştı.

Karşılaşmanın ardından tribünlere giden milli oyuncular, taraftarlara eşlik ederek tezahüratta bulundu.

Fransa'ya karşı ilk beraberlik

A Milli Futbol Takımı, Fransa'ya karşı ilk beraberliğini aldı.

Ay-yıldızlı ekip, Fransa ile 3'ü resmi olmak üzere yaptığı 6 maçta birer galibiyet ve beraberlik aldı, 4 defa mağlup oldu. Bu maçlarda 5 kez fileleri havalandıran Türkiye, kalesinde ise 13 gol gördü.

Türk taraftarlar deplasman atmosferi yaşattı

Statta yer alan 30 bin civarında Türk futbolsever, maç öncesi ve sırasında tezahüratlarıyla ev sahibi Fransa Milli Takımı'na deplasman havası yaşattı.

Fransa Milli Takımı oyuncuları ısınmak için sahaya çıkarken ve maç sırasında Türk taraftarlar tarafından yoğun şekilde ıslıklandı.

Milli futbolcular, ısınmaya çıkarken büyük destek gördü. Çok sayıda Türk bayrağıyla tribünleri dolduran ay-yıldızlı taraftarlar, maç boyunca milli takımı destekledi.

Taraftarlar, maç sırasında "En büyük asker, bizim asker" ve "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" tezahüratları yaptı. 

AA

Etiketler: milli takım
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