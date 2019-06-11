Milli maç saat kaçta, hangi kanalda?

Türkiye-İzlanda maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. A Milli Futbol Takımımız 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu 4. maçında son yılların flaş takımı İzlanda ile karşılaşacak.

Konya'da dünya şampiyonu Fransa'yı 2-0'lık bir skorla deviren A Milliler, oynadıkları üç maçı da kazanarak 9 puan ile lider konumunda. Ay yıldızlı takım grupta 8 gol kaydederken kalesinde henüz gol görmedi. Andora'yı 2-0 ardından Arnavutluk'u 1-0 ile geçen İzlanda, Fransa'ya karşı 4-0 mağlup oldu ve 6 puan ile H Grubu'nda 3'ncü sırada bulunuyor. Karşılaşmayı yönetecek hakemler de belli oldu. UEFA'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada müsabakayı Polonyalı Szymon Marciniak'ın yöneteceği bildirildi. Marciniak'ın yardımcılıklarını Pawe Sokolnicki ve Tomasz Listkiewicz yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Tomasz Musia olacak. Szymon Marciniak daha öncede 2018 Dünya Kupası Elemeleri I Grubu'nda 6 Ekim 2017 tarihinde Eskişehir'de oynanan Türkiye - İzlanda maçını yönetmiş, rakip takım sahadan 3-0 galip ayrılmıştı. İzlanda - Türkiye karşılaşması 11 Haziran salı günü TSİ 21.45’te başkent Reykjavik'teki Laugardalsvöllur Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşma TRT 1'den naklen yayınlanacak. Euronews Türkçe

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