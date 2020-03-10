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10 MART 2020 SALI - YIL: 51

Milli maç seyircisiz oynanacak

10 Mart 2020, Salı 17:16
Slovenya hükümeti, koronavirüs tedbirleri kapsamında, açık alanda 500 ve üzeri ziyaretçili tüm spor etkinliklerinin seyircisiz yapılmasına karar verdi.

A Milli Futbol Takımı'nın 27 Mart'ta Slovenya'ya konuk olacağı hazırlık karşılaşması, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında seyircisiz oynananacak.

Koronavirüs vakası sayısının 31'e çıktığı Slovenya'da hükümet, salgının yayılmasını engellemek amacıyla ek tedbirler aldı.

Slovenya Dışişleri Bakanlığının açıklamasında, yeni tedbirler kapsamında, Alp Disiplini Kupası da dahil olmak üzere açık alanda gerçekleştirilecek 500 ve üzeri ziyaretçili tüm spor etkinliklerinin seyircisiz yapılmasına karar verildiği kaydedildi.

Ayrıca, kapalı alanlardaki spor etkinliklerinin de 100 kişi ile sınırlandırıldığı duyuruldu.

AA

Etiketler: milli maç, seyircisiz
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