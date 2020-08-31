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1 EYLÜL 2020 SALI - YIL: 51

Milli Okçu Mete Gazoz'dan altın madalya

31 Ağustos 2020, Pazartesi 15:00
2020 Zafer Kupası Okçuluk Yarışması, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayata geçirilen önlemler kapsamında sadece olimpik havuz sporcularının katılımıyla Antalya'da düzenlendi.

Türkiye Okçuluk Federasyonunun açıklamasına göre, faaliyet programında yer alan ve daha geniş katılımlı olması planlanan yarışma, pandemi nedeniyle sınırlı sayıda sporcuyla Gloria Sports Arana'da gerçekleştirildi.Tokyo Olimpiyat Oyunları hazırlık programı çerçevesinde çalışmalarını sürdüren milli okçular, ilk olarak 4x36 ok 70 metre sıralama atışlarını yaptı. Erkeklerde ilk sırayı alan Mete Gazoz, bin 376 puanla dünya rekorunun 20 puan üzerinde bir performans göstermeyi başardı. Kadınlarda ise Ezgi Başaran bin 294 puanla birinci oldu.Ardından bireysel eleme atışları sonucunda klasik yay erkeklerde Mete Gazoz, altın madalya mücadelesinde Muhammed Abdullah Yıldırmış'ı 6-0 yenmeyi başardı. Klasik yay kadınlarda ise Asya Karataylı, finalde Zeynep Köse'yi 6-4'lük sonuçla geçip, altın madalyaya uzandı.

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