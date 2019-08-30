Milli Takım aday kadrosu açıklandı

Roma'ya transfer olan Mert Çetin ile Trabzonsporlu Abdulkadir Parmak, ilk kez ay-yıldızlı ekibin aday kadrosuna davet edildi.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda Andorra ve Moldova ile karşılaşacak A Milli Takım'da iki futbolcu ilk kez aday kadroya alındı. Teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki ay-yıldızlı ekip, EURO 2020 Elemeleri H Grubu'nda 7 Eylül'de İstanbul'da Andorra, 10 Eylül'de deplasmanda Moldova ile karşılaşacak. Bu müsabakalar için açıklanan aday kadroda iki yeni futbolcu kendisine yer buldu. Geçen sezon TFF 1. Lig'de Gençlerbirliği forması giyen ve bu yaz İtalya'nın önemli kulüplerinden Roma'ya transfer olan savunma oyuncusu Mert Çetin ile Trabzonspor'un başarısında önemli rol alan Abdulkadir Parmak, ilk kez A Milli Takım formasını giymenin heyecanını yaşayacak. 15 oyuncu yurt dışından Milli takıma davet edilen 29 futbolcunun 15'i yurt dışında Türkiye'yi temsil ediyor. Ay-yıldızlı ekibin aday kadrosuna İtalya'dan 4, Fransa ve Almanya'dan üçer, İngiltere ile İspanya'dan ikişer, Belçika'dan ise 1 futbolcu çağrıldı. Yurt dışında Türkiye'yi temsil eden ve A Milli Takım'a davet edilen futbolcular şöyle: Sinan Bolat (Royal Antwerp), Mehmet Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı (Lille), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Kaan Ayhan, Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf), Merih Demiral (Juventus), Mert Çetin, Cengiz Ünder (Roma), Umut Meraş (Le Havre), Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Yunus Mallı (Wolfsburg), Hakan Çalhanoğlu (Milan), Cenk Tosun (Everton), Enes Ünal (Real Valladolid). AA

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