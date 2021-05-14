Milli Takım aday kadrosu açıklandı

Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, EURO 2020 aday kadrosunu açıkladı.

Beşiktaş'tan Rıdvan Yılmaz, Galatasaray'dan Halil Dervişoğlu ve Kerem Aktürkoğlu ilk kez kadroya çağrıldı. Kaleciler: Mert Günok, Uğurcan Çakır, Altay Bayındır, Gökhan Akkan Defans: Zeki Çelik, Mert Müldür, Merih Demiral, Ozan Kabak, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Umut Meraş, Rıdvan Yılmaz Orta Saha: Mahmut Tekdemir, Okay Yokuşlu, Taylan Antalyalı, Dorukhan Toköz, Ozan Tufan, Orkun Kökçü, Yusuf Yazıcı, İrfan Can Kahveci, Hakan Çalhanoğlu Forvet: Cengiz Ünder, Efecan Karaca, Halil Akbunar, Abdülkadir Ömür, Kerem Aktürkoğlu, Burak Yılmaz, Enes Ünal, Kenan Karaman, Halil İbrahim Dervişoğlu EURO 2020 ÖNCESİ HAZIRLIK MAÇLARI A Milli Takımımız, EURO 2020 öncesi 3 hazırlık maçı oynayacak. Buna göre Ay Yıldızlı ekibimiz 3 Haziran Perşembe günü Moldova ile karşılaşacak. A Millilerimiz 27 Mayıs'ta Azerbaycan, 31 Mayıs'ta da Kuzey İrlanda ile iki hazırlık müsabakası daha oynayacak. NTV

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