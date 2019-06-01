Milli Takım Özbekistan'ı konuk edecek

A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında yarın Alanya'da Özbekistan ile karşılaşacak. Alanya Bahçeşehir Okulları Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak maçı Sırp hakem Srdjan Jovanovic yönetecek.

A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçta yarın Özbekistan ile Alanya'da karşı karşıya gelecek. Alanya Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanacak mücadele saat 21.00'de başlayacak ve TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Mücadelede, Sırbistan Futbol Federasyonundan Srdjan Jovanovic düdük çalacak. Jovanovic'in yardımcılıklarını Uros Stojkovic ve Milan Mihajlovic yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Halil Umut Meler olacak. AA

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