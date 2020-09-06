Milli Takım Sırbistan'la karşılaşacak

Türkiye, UEFA Uluslar Ligi B Grubu 2. maçında bu akşam deplasmanda Sırbistan Milli Takımı ile karşı karşıya gelecek.

UEFA Uluslar Ligi B Ligi'nde mücadele eden Türkiye, bu akşam gruptaki 2. maçında Sırbistan ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. A Milli Takım, gruptaki ilk maçında Sivas'ta Macaristan ile karşı karşıya gelmiş ve sahadan 1-0'lık mağlubiyetle puansız ayrılmıştı. Futbolseverler, 21.45'te başlayacak Sırbistan Türkiye maçını TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz yayınla izleyebilecek. NTV

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