Milli Takım son 16 turuna yükseldi, Avusturya ile eşleşti

EURO 2024 F Grubu son maçında Çekya'yı 2-1 mağlup eden Türkiye, 6 puanla grubunu ikinci sırada tamamlayarak son 16 turuna yükseldi ve Avusturya ile eşleşti.

Maçın 2. dakikasında Çekya, ilk tehlikeli atağı geliştirdi. Barak'ın pasına hareketlenen Provod'un ceza sahası sol çaprazından sert vuruşunda, kaleci Mert Günok topu kornere çeldi. 18. dakikada Çekya gole yaklaştı. Coufal'ın uzun taç atışında Soucek, kafa vuruşuyla topu arka direğe gönderdi. Boş durumdaki Hranac'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti. 20. dakikada Çekya, 10 kişi kaldı. Orta saha mücadelesinde Salih Özcan'ın ayağına basan Barak, ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. 27. dakikada Türkiye etkili geldi. Ferdi'nin sol kanattan yaptığı ortaya hareketlenen Arda Güler'in kale sahası önünde şık volesinde top savunmaya çarpıp kornere çıktı. 45. dakikada Çekya öne geçme şansını kullanamadı. Hızlı hücumda Provod, ara pasını ceza sahasına gönderdi. Topla buluşan David Jurasek'in vuruşunda, kaleci Mert Günok gole izin vermedi. Karşılaşmanın ilk yarısı, 0-0 sona erdi. İkinci yarı Mücadelenin 51. dakikasında Hakan Çalhanoğlu attığı golle A Milli Futbol Takımı'nı 1-0 öne geçirdi. Karşılaşmanın 66. dakikasında Tomas Soucek attığı golle skoru 1-1'e getirdi. Çenk Tosun, maçın uzatma dakikalarında attığı golle skoru 2-1 yaptı. Karşılaşmayı 2-1 kazanan ,Türkiye, 6 puanla grubunu ikinci sırada tamamlayarak son 16 turuna yükseldi ve Avusturya ile eşleşti. Maçtan notlar A Milli Takım'da teknik direktör Vincenzo Montella, Portekiz ile oynanan karşılaşmaya göre ilk 11'de 7 değişikliğe gitti. Portekiz maçının başlangıç kadrosunda yer alan Altay Bayındır, Zeki Çelik, Abdülkerim Bardakcı, Kaan Ayhan, Yunus Akgün, Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu'nun yerine Çekya karşısında Mert Günok, Mert Müldür, Merih Demiral, İsmail Yüksek, Salih Özcan, Arda Güler ve Kenan Yıldız, ilk 11'de sahaya çıktı. Milli takımın yedek kulübesinde ise Altay Bayındır, Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Okay Yokuşlu, Orkun Kökçü, Kerem Aktürkoğlu, Cenk Tosun, Yusuf Yazıcı, Ahmetcan Kaplan, İrfan Can Kahveci, Kaan Ayhan, Semih Kılıçsoy, Yunus Akgün ve Bertuğ Yıldırım görev bekledi. Milli takımda cezalı Abdülkerim Bardakcı, maç kadrosunda yer alamadı. Vincenzo Montella, Abdülkerim'in yokluğunda Samet'in yanında Merih'e ilk 11'de şans verdi. Mert Günok kalede A Milli Takım'da dizindeki ağrı nedeniyle Portekiz karşılaşmasının kadrosundan çıkarılan Mert Günok, Çekya karşısında kalesindeki yerini aldı. Portekiz maçının ardından takımla çalışmalara katılamayan ve bu sabah takımla çalışan Mert, Çekya karşısında ilk 11'de sahaya çıktı. Ay-yıldızlı ekipte sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı çalışan Orkun Kökçü de maç kadrosunda yer aldı. Arda Güler ve Kenan Yıldız ilk 11'e döndü Milli takımın genç yıldızları Arda Güler ve Kenan Yıldız, ilk 11'e döndü. Gürcistan maçında ilk 11'de sahaya çıkan, Portekiz karşısında yedekler arasında yer alıp sonradan oyuna dahil olan iki genç oyuncu, grubun son karşılaşması olan Çekya'ya karşı ilk 11'de yer aldı. Bakan Osman Aşkın Bak, karşılaşmayı tribünden izledi A Milli Takım'ın Çekya ile oynadığı karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da tribünden izledi. Bakan Bak, mücadeleyi Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop ve TFF Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte takip etti. Volkspark Stadı'nda büyük coşku Çekya ile Türkiye arasında oynanan karşılaşmada tribünler tamamen doldu. Volkspark Stadı'nın büyük bölümünde Türk taraftarlar yer aldı. Ay-yıldızlı forma ve bayraklarla tribünde yer alan taraftarlar, milli takıma büyük destek verdi. AA

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