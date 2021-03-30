Milliler Letonya karşısında

Olimpiyat Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak maçı Polonyalı hakem Daniel Stefanski yönetecek. Maç, daha önce açıklanan kararın aksine TFF Sağlık Kurulu değerlendirmesi doğrultusunda seyircisiz oynanacak.

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu üçüncü maçında Letonya'yı konuk edecek. Olimpiyat Stadı'nda oynanacak mücadele 21.45'te başlayacak ve TRT SPOR'dan naklen yayımlanacak. Müsabakada, Polonya Futbol Federasyonundan hakem Daniel Stefanski düdük çalacak. Stefanski'nin yardımcılıklarını aynı ülkeden Konrad Sapela ve Michal Obukowicz yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Yunanistan'dan Aristotelis Diamantopoulos olacak. Ay-yıldızlı ekip grubun ilk maçında İstanbul'da Hollanda'yı 4-2, ikinci maçında da İspanya'da Norveç'i 3-0 yendi. Altı puanı bulunan milli takım, aynı puana sahip Karadağ'ın önünde averajla lider durumda bulunuyor. Letonya ise iki maç sonunda puanla tanışamadı. Grubun diğer maçlarında ise Cebelitarık-Hollanda ve Karadağ-Norveç karşı karşıya gelecek. AA

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