Moussa Sow İtalya'ya transfer oldu

Türkiye'de Fenerbahçe, Bursaspor ve Gaizantep FK formaları giyen Moussa Sow, İtalya Serie B takımlarından Trapani ile anlaşmaya vardı.

Son olarak Gaziantep Futbol Kulübü'nde forma giyen 33 yaşındaki golcü, İtalyan ekip Trapani'ye transfer oldu.

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