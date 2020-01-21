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21 OCAK 2020 SALI - YIL: 50

Muric, PFDK'ya sevk edildi

21 Ocak 2020, Salı 18:38
Fenerbahçeli futbolcu Vedat Muric, "bilinçli sarı kart görme" gerekçesiyle TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk edildi.

Muric eleştirilere cevap verdi

Fenerbahçeli futbolcu Vedat Muric, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği tarafından "bilinçli sarı kart görme" gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk edildi.

TFF'den yapılan açıklamada, Süper Lig'in 18. haftasında deplasmandaki Gaziantep FK maçının son anlarında ikinci sarı kart görerek kırmızı kartla oyundan atılan Vedat'ın "bilinçli sarı kart görme" gerekçesiyle tedbirli olarak PFDK'ye sevk edildiği bildirildi.

Gaziantep FK maçı öncesinde 3 sarı kartı bulunan Vedat Muric, müsabakada gördüğü ilk sarı kartla Süper Lig'in 19. haftasında Ülker Stadı'nda oynanacak Medipol Başakşehir karşılaşmasında cezalı duruma düşmüştü. Vedat, maçın son anlarında oyunun başlamasını geciktirdiği için ikinci sarı kartı görerek kırmızı kartla oyundan atılmıştı. Vedat'ın kartı bilinçli görerek cezasını Türkiye Kupası'ndaki Hes Kablo Kayserispor maçında çekmek istediği iddia edilmişti.

AA

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