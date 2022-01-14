Novak Djokovic'in Avustralya vizesi bir kez daha iptal edildi

Kovid-19 aşısı yaptırmayan dünyanın 1 numaralı erkek tenisçisi Novak Djokovic'in Avustralya'ya giremeyeceği açıklandı.

Avustralya Açık tenis turnuvasına katılmak üzere geldiği ülkede vize engeline takılan Novak Djokovic'in ülkeye giremeyeceği duyuruldu. Sırp sporcunun ayrıca 3 yıl boyunca ülkeye giriş yasağı riskiyle karşı karşıya olduğu kaydedildi. Göç Bakanı Alex Hawke, Avustralya Açık Tenis Turnuvası'na üç gün kala 34 yaşındaki Sırp sporcunun vizesini 'kamu yararı gerekçesiyle iptal etmek için bakanlığın takdir yetkisini kullandığını' söyledi. Euronews Türkçe

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