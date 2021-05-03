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3 MAYIS 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

Nwakaeme, 14 haftadır gol özlemi yaşıyor

03 Mayıs 2021, Pazartesi 12:19
Trabzonspor'un Nijeryalı futbolcusu Anthony Nwakaeme, ligde gol yollarında en suskun dönemini yaşıyor. En son ligin 24. haftasında Yeni Malatyaspor karşısında gol atan Nijeryalı oyuncu, 14 haftadır gol özlemi yaşıyor.

İsrail'in Hapoel Beer Sheva takımından 2018-2019 sezonu başında 1 milyon 100 bin avro bonservis bedeliyle transfer edilen forvet oyuncusu, 3 sezonda 106 resmi karşılaşmaya çıkıp, rakip fileleri 31 kez havalandırdı.

Nwakaeme, 2018-2019 sezonunda 31 resmi karşılaşmada 11, 2019-2020 sezonunda 43 maçta 14, bu sezon da 32 maçta 6 gol kaydetmeyi başardı.

Trabzonspor'a önemli katkılar sağlayan Nijeryalı oyuncu, bu sezon ise ligde 14 haftadır gol atma başarısı gösteremiyor. En son ligin 24. haftasında Helenex Yeni Malatyaspor deplasmanından 2-0'lık galibiyetle dönenen bordo-mavili takımın 1 golünü atan Nwakaeme, 8 Şubat'taki bu karşılaşmanın ardından sessiz kaldı.

Ligde 2018-2019 sezonunda 10 gol, 2019-2020 sezonunda 11 gol kaydeden Nijeryalı oyuncu, bu sezon ise 6 gol ile daha az skor üretti.

Nwakaeme'nin gol attığı 5 maçta Trabzonspor, 4 galibiyet, 1 mağlubiyet alarak 12 puan topladı.

AA

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