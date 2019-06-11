Okan Buruk Medipol Başakşehir'le sözleşme imzaladı

Turuncu-lacivertli kulüp, teknik direktör Okan Buruk için Başkan Göksel Gümüşdağ'ın da katılımıyla imza töreni düzenledi.

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, teknik direktör Okan Buruk ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda düzenlenen imza törenine İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ ile Okan Buruk katıldı. "Okan Buruk'un grafiği hep yukarı doğru seyrediyor" Okan Buruk'un başarılı olacağına inandığını aktaran Gümüşdağ, "Okan Buruk'un grafiği hep yukarı doğru seyrediyor. Başakşehir de son 5 sezondur hedefi zorlayan, çıtayı yukarı çıkaran, son 3 yıldır da şampiyonluğu zorlayan bir kulüp. Okan hocaya çok güveniyoruz. Başarılı olacağına inanıyoruz. Bu ailenin 5 yıldır hasret duyduğu şampiyonluğu beraber sağlayacağız. Başakşehir ailesine 'hoş geldin' diyorum. Kendisi uzun yıllardır, tanıdığım, bildiğim ve inandığım bir dostumdur. Kendisinin çok başarılı olacağına inanıyorum." diye konuştu.

AA

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