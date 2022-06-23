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23 HAZİRAN 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

Okan Buruk resmen Galatasaray'da

23 Haziran 2022, Perşembe 11:00
Galatasaray Kulübü, futbol takımı teknik direktörlüğü görevi için Okan Buruk ile 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, "Futbol A takımımızın teknik direktörlüğü için şirketimiz ile Sayın Okan Buruk arasında 2023-2024 sezonu sonuna kadar 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2 yıllık sözleşme imzalanmıştır. " denildi.

Okan Buruk'un bu sezon 17 milyon lira, uzatma opsiyonunun kullanılması durumunda ise bir sonraki sezon 20 milyon lira net ücret alacağı ifade edildi.

AA

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