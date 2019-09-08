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Okul servisleri ile ilgili bu uyarılara dikkat!

08 Eylül 2019, Pazar 11:46
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yeni eğitim öğretim yılının başlaması sebebiyle okul servis araçları kriterlerine dikkati çekerek, “Okula servisle ulaşım sağlayacak öğrencilerin velileri okul servis araçlarının, sürücülerinin ve uygulanması zorunlu kriterlerin takibini yapmalı." uyarısında bulundu.

Palandöken, yazılı açıklamasında, araçlarda yardımcı personelin ve her öğrenci için üç nokta emniyet kemerinin bulunmasının zorunlu olduğunu bildirdi.

"Veliler okul servis belgesi ve kaydı istemeli"

Serviste rehber personelin dönem sonuna kadar bulunması gerektiğini aktaran Palandöken, "Okula servisle ulaşım sağlayacak öğrencilerin velileri okul servis araçlarının, sürücülerinin ve uygulanması zorunlu kriterlerin takibini yapmalı. Tüm servis sürücülerinin psikoteknik değerlendirme raporu olmalı. Çocuklarımızın güvenliği için veliler çocuklarını okula kaydettirip servis anlaşması yaparken okul servis belgesi ve kaydı istemeli. Çünkü kayıt dışı çalışan servislerin hayati tehlikelere yol açabileceği unutulmamalı.” ifadelerini kullandı.

"Velilerimiz kaçak servislere karşı uyanık olmalı"

Okul servislerinin valilik ve kaymakamlıklar tarafından denetlendiğini anımsatan Palandöken, şöyle devam etti:

"Velilerimiz de kaçak servislere karşı uyanık olmalı. Tüm okul servis araçlarının arkasında 'okul taşıtı' yazısı olması zorunlu. Öğrencilerin iniş ve binişleri sırasında yakılmak üzere en az 30 santimetre çapında kırmızı ışık veren bir lamba bulunmalı ve üzerinde siyah renkte büyük harflerle 'DUR' yazısı okunacak şekilde olmalı. Servislerde yönetmeliğe uygun sayıda ve nitelikte araç, gereç ve malzemeler her an kullanılabilir durumda olmalı. Taşıtlar temiz, bakımlı ve güvenli durumda bulundurulmalı”

Palandöken, kriterlere uygun olmayan araçların kontrollerde yakalanması durumunda trafikten men edileceğini belirterek, velilerin gördükleri eksik ve yanlışları meslek odalarına bildirmeleri gerektiğini kaydetti.

AA

Etiketler: okul servisi
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