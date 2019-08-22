"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
22 AĞUSTOS 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

Orhan Ak istifa kararını duyurdu

22 Ağustos 2019, Perşembe 12:57
Beşiktaş Futbol Takımı Yardımcı Antrenörü Orhan Ak, görevinden istifa etti.

Beşiktaş Futbol Takımı Yardımcı Antrenörü Orhan Ak, yaptığı yazılı açıklamayla istifa kararını duyurdu. 

"Büyük Beşiktaş camiasının dikkatine" diye başlayan açıklamada, "Bugün itibarıyla Beşiktaş Jimnastik Kulübündeki görevimden istifa ediyorum. Geldiğimiz ilk günden beri kader birlikteliği yaptığım hocam Sayın Abdullah Avcı ile birlikte Beşiktaş Futbol Kulübünün menfaatleri doğrultusunda çalışarak kulübümüzü şampiyonluğa ulaştırmayı hedefledik." ifadeleri yer aldı. 

"Bu süreçte malum olduğu üzere sosyal medyada bazı taraftarlarımızdan gelen istifa çağrılarını yakından takip ettim." ifadesini kullanan Orhan Ak, şunları kaydetti:

"Bu olumsuzluğa istinaden kulübümü, başkanımızı ve hocamızı zor durumda bırakmamak adına takımımızdaki görevi bırakmak için birkaç kez hocamıza danıştım. Bu talebime karşın hocamızın isteği doğrultusunda, 'üzerimdeki büyük hatırına istinaden' kulübümüzdeki görevime devam ettim. Bundan dört sene öncesinde yaşanan tamamen şahsi bir reaksiyonun, tüm Beşiktaş taraftarına gösterilmiş bir tepki gibi yansıtılması üzerine özür açıklamasında da bulundum." 

Orhan Ak, açıklamasında daha sonra şu ifadeleri kullandı:

"Şu bilinmelidir ki ben bulunduğum yere hiçbir zaman bir yük olmak istemem. Ailemden sonra vazgeçemediğim tek tutkum olan futbolda amacım görevimi en doğru biçimde yerine getirmek. Kariyerimin bundan sonraki bölümünde de, bugüne kadar sahip olduğum tüm başarı ve güzel anıları borçlu olduğum bu güzel oyuna ve ülke futboluna yararlı olabilmek için var gücümle çalışacağım. Hayatta yaşadığım olumsuz durumlara her zaman 'her şeyde bir hayır vardır' felsefesi ile yaklaştığım için taraftarımıza herhangi bir kırgınlık duymuyorum. Yaşanan bu süreçte sokakta, tribünde, dışarıda bana destek veren taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Beşiktaş'ta çalıştığım iki ayı her zaman güzel anılarla hatırlayacağımı tüm samimiyetimle söyleyebilirim. 2019-2020 Cemil Usta Sezonu’nda başta kulübümüze olmak üzere, Başkanımız Sayın Fikret Orman’a, hocamız Abdullah Avcı ve ekibine başarılar dilerim."

AA

Etiketler: beşiktaş, orhan ak, istifa
Okunma Sayısı: 109
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Yemen'deki durum içler acısı

    'Ben bu uçağa binmem' diyorlar

    Arakanlı Müslümanların hiçbiri geri dönmek istemiyor

    Bursa'daki yangına ilişkin 'sabotaj' açıklaması

    'Barış ve diyalog için yaptığım tüm girişimleri taviz verme olarak algıladılar'

    TÜİK'ten 'tüketici güven endeksi' açıklaması

    127 general ve amiralin atama işlemleri Resmi Gazete'de yayınlandı

    İsrail, Gazze'ye saldırdı

    Yetki yargıda olmalı

    ABD'den teröristler hakkında bilgi verene 5 milyon dolar ödül

    Yemen'de Cumhurbaşkanlığı Sarayının kapısı yağmalanması için açıldı

    İBB Sözcüsü Ongun '40 bin yeni personel alınacak' iddiasını yalanladı

    Hulusi Akar ABD'li mevkidaşı ile görüştü

    'İdlib'de 3 milyon sivil tehlikede'

    Şırnak'ta 3 askerimiz şehit oldu

    Erdoğan, Putin ile telefonda İdlib'i görüşecek

    İngiliz İşçi Partisi lideri Corbyn'den Türkiye'ye 'demokrasi' çağrısı

    'Türkiye kendi markasıyla uçak üretecek'

    İstanbul'da bazı hatlar 24 saat çalışacak

    Trump yönetimi yasa dışı göçmen aileler için süresiz gözaltı kararı aldı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    “Suriye politikası”nda gelinen son nokta
    Cevher İLHAN

    Yargısız infazla “kayyum darbesi”
    Ahmet BATTAL

    Yargıyı yürütmeye kalkmak!
    M. Latif SALİHOĞLU

    Kemalizm’in 4 atlısından biri: Celal Bayar
    Süleyman KÖSMENE

    Sosyal medya cevap yetiştirmeye değer mi?
    Risale-i Nur'dan

    İnsan, Cenab-ı Hakk’a imanıyla kıymet kazanır
    Mikail YAPRAK

    Zaman ispat etti ki
    Ali FERŞADOĞLU

    İbadetlere ihlâs penceresinden bakmak
    Genel

    Yetki yargıda olmalı
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.