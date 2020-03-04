"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
4 MART 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

Ozan Kabak EURO 2020'yi kaçırabilir

04 Mart 2020, Çarşamba 17:29
Almanya'nın Schalke 04 takımında forma giyen milli futbolcumuz Ozan Kabak geçen hafta Köln maçında sakatlanmıştı. Kulübünden yapılan açıklamada Kabak'ın 3-4 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı. Milli oyuncu EURO 2020'de oynayamayabilir.

Schalke 04 forması giyen milli futbolcu Ozan Kabak, geçtiğimiz hafta Köln'le oynanan maçta sakatlanmış ve oyuna devam edememişti. Alman ekibi, Ozan Kabak'ın son durumuyla alakalı bir açıklama yayınladı.

Schalke 04'ten yapılan açıklamada Ozan Kabak'ın bel omurlarında kırıklar meydana geldiği ve genç oyuncunun 3-4 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

EURO 2020'DE OLMAYABİLİR

Sezonun geri kalanında forma giymesi beklenmeyen Ozan Kabak'ın EURO 2020'de forma giyip giyemeyeceği ise belirsiz.

A Milli Futbol Takımı'nda daha önce Merih Demiral ve Yusuf Yazıcı sakatlanarak sezonu kapatmış, dün de Cenk Tosun'un yaşadığı diz sakatlığı nedeniyle 6-7 ay sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı. Son olarak Ozan Kabak'ın sakatlık haberiyle milli takım forması giyen 4 kritik isim sezonu kapatmış oldu.

Etiketler: Ozan Kabak, EURO 2020
Okunma Sayısı: 172
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    'Suriye'deki soruna siyasi bir çözüm bulunmalı'

    Erdoğan yarın Putin ile görüşecek

    Bloomberg başkanlık yarışından çekildi

    LPG'ye indirim

    Afganistan'da Taliban ile polis arasında çatışma: 6 polis öldü

    BM İdlib'e 53 tır insani yardım gönderdi

    Meclis'te gerginlik

    Göçmenler, Yunanistan'a geçmeye devam ediyor

    Suudi Arabistan kendi vatandaşlarına da umreyi yasakladı

    'Koronavirüs küresel çapta ele alınmalı'

    Lavrov ve Zarif, İdlib’i görüştü

    'Yunanistan uluslararası hukuku ihlal ediyor'

    Avrupa basınında mülteci krizi bu şekilde yer aldı

    Futbolun emektar isimleri

    'Şu ana kadar olası bir vakaya rastlamadık'

    Yunan polisi göçmenlere ateş açtı: 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

    Mültecileri Yunanistan geri gönderdi, Türk sahil güvenliği kurtardı

    Bakan Koca'dan "14 gün kuralı" hatırlatması

    'Eller yıkanamıyorsa kolonya kullanılsın'

    Kovid-19 dünya genelinde yayılmaya devam ediyor

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Adana mutabakatı ve misak-ı millî tuzağı
    Genel

    Ensar ruhu nerede?
    Genel

    Ahmet Ataç’ın çilesi
    Cevher İLHAN

    İdlib bataklığından çıkmanın yolu
    Ahmet BATTAL

    Bakanlar Kurulumu istiyorum
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Risale-i Nur'dan

    Sulh-u umumî nasıl tesis edilir?
    Genel

    O gülerken biz kavrulduk
    Genel

    Ünlü Hafız İsmail Coşar ve eşi trafik kazasında vefat etti
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.