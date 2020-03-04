Ozan Kabak EURO 2020'yi kaçırabilir

Almanya'nın Schalke 04 takımında forma giyen milli futbolcumuz Ozan Kabak geçen hafta Köln maçında sakatlanmıştı. Kulübünden yapılan açıklamada Kabak'ın 3-4 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı. Milli oyuncu EURO 2020'de oynayamayabilir.

Schalke 04 forması giyen milli futbolcu Ozan Kabak, geçtiğimiz hafta Köln'le oynanan maçta sakatlanmış ve oyuna devam edememişti. Alman ekibi, Ozan Kabak'ın son durumuyla alakalı bir açıklama yayınladı. Schalke 04'ten yapılan açıklamada Ozan Kabak'ın bel omurlarında kırıklar meydana geldiği ve genç oyuncunun 3-4 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı. EURO 2020'DE OLMAYABİLİR Sezonun geri kalanında forma giymesi beklenmeyen Ozan Kabak'ın EURO 2020'de forma giyip giyemeyeceği ise belirsiz. A Milli Futbol Takımı'nda daha önce Merih Demiral ve Yusuf Yazıcı sakatlanarak sezonu kapatmış, dün de Cenk Tosun'un yaşadığı diz sakatlığı nedeniyle 6-7 ay sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı. Son olarak Ozan Kabak'ın sakatlık haberiyle milli takım forması giyen 4 kritik isim sezonu kapatmış oldu.

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