Real Madrid’de El Clasico sevinci

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 30. haftasında Real Madrid, sahasında oynadığı maçta Barcelona'yı 2-1 mağlup etti.

"Klasik" (El Clasico) olarak adlandırılan maç, Real Madrid'in geçen yıldan bu yana Santiago Bernabeu Stadı'nda devam eden tadilattan dolayı ilk defa Alfredo di Stefano Stadı'nda oynandı. Yoğun yağmur altında oynanan maça iyi başlayan Real Madrid, 14. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Lucas Vazquez'in ortasında güzel bir vuruşla topu ağlara gönderen Karim Benzema'nın golüyle 1-0 öne geçti. Ev sahibi takım, 28. dakikada Toni Kroos'un serbest vuruştan attığı golle farkı ikiye çıkardı. İlk yarı Real Madrid'in 2-0'lık üstünlüğünde tamamlandı. İkinci yarı daha atak oynayan Barcelona, 60. dakikada Oscar Mingueza ile farkı 1'e indirdi. Karşılaşmanın 90. dakikasında Real Madrid'de Casemiro, ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek, takımını 10 kişi bıraktı. El Clasico'yu 2-1 kazanan Real Madrid puanını 66'ya çıkararak, maç fazlası ve averajla Atletico Madrid'in önünde liderliğe yükseldi. Barcelona ise 65 puanla 3. sırada yer aldı.

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