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Rıdvan Yılmaz, Beşiktaş'a veda etti

22 Temmuz 2022, Cuma 23:50
Beşiktaş Kulübü, milli futbolcu Rıdvan Yılmaz'ın İskoç ekibi Rangers'a transferi konusunda görüşmelere başlandığını açıkladı.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderilen açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Rıdvan Yılmaz'ın Rangers Kulübüne kesin transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Rıdvan Yılmaz, Beşiktaş'a veda etti

Beşiktaş'ın İskoç ekibi Glasgow Rangers'la transferi için görüşmelere başladığı Rıdvan Yılmaz, siyah-beyazlı takımın İspanya kampından ayrıldı.

Teknik direktör Valerien Ismael ve takım arkadaşlarıyla vedalaşan genç futbolcu basın mensuplarına yaptığı açıklamada bir hayalini gerçekleştirdiğini söyledi.

Mutlu olduğunu ifade eden Rıdvan Yılmaz, ''Takım arkadaşlarımla vedalaştım. Hayalimi gerçekleştiriyorum. Bu kulübe para kazandırıp gitmek gibi bir hayalim vardı. Şimdi onu gerçekleştirdim. 13 yıldan beri Beşiktaş'ın hem altyapısında hem A takımında bu formayı gururla taşıdım. Gitmek tabii ki üzüyor, insanın içinde burukluk oluyor ama büyük Beşiktaş camiasını Avrupa'da en iyi şekilde temsil etmek için gittiğimi herkes bilsin."

"Ayrılıklar da sevdaya dahil"

Açıklaması esnasında göz yaşlarını tutmakta güçlük çeken Rıdvan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bu forma altında her maça çıktığımda, her idmana, hiçbir zaman kafamda başka takım olmadı. Transferler çok yazıldı çizildi, çok takım konuşuldu. Her zaman Beşiktaş'ın ağırlığını bilerek hareket ettim. Frankfurt yazıldı ama Rangers oldu. Son Avrupa Ligi'nde final oynayan iki takım beni istedi. Burası nasipmiş. İnşallah orada Beşiktaş'ı ve ülkemi en iyi şekilde temsil edeceğim.

Çok duygusalım. Takım arkadaşlarımla konuştum ama çok duygusal bir şekilde konuştum. Kolay değil 13 yıldan beri buradayım ve şimdi ayrılıyorum. Emeğe geçen herkese teşekkür ediyorum. Başkan bana çok destek oldu. Ona Avrupa hayalim olduğunu, Beşiktaş'ın konu olmadığını, Avrupa'da oynamak istediğimi ilettim. Başkan bana babalık, Ceyhun abi de ağabeylik yaptı. Benim yolumu açtılar. Hayallerimi gerçekleştirdiler. Para kazandırarak veda ediyorum. Başkanıma ve Ceyhun Kazancı'ya emekleri için teşekkür ediyorum. Vedalaşmak zor oldu. Ayrılıklar da sevdaya dahil."

AA

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