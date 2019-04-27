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Rize'de gol sesi yok

27 Nisan 2019, Cumartesi 18:20
Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Çaykur Rizespor-Demir Grup Sivasspor maçı 0-0 sona erdi.

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Çaykur Rizespor-Demir Grup Sivasspor maçının 1. dakikasında defansın arkasına atılan uzun pasta rakip oyunculardan kurtulan Vedat Muric'in ceza sahası içerisine girdikten sonra yerden vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti. Maçın hakemi Halis Özkahya, VAR uyarısıyla Muric'in topu elle kontrol ettiğini tespit ederek, pozisyonu gol olarak değerlendirmedi.

22. dakikada Awaziem'in hatasından yararlanan Diabate'nin yaklaşık 30 metre topu sürdükten sonra ceza yayı üzerinden sert şutunda, kaleci Gökhan Akkan meşin yuvarlağı kornere çelmeyi başardı.

33. dakikada kazanılan köşe vuruşunda Boldrin'in soldan ceza sahası içerisine ortasında, Musa Çağıran'ın penaltı noktası üzerinde kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.

42. dakikada Melnjak'ın soldan ceza sahası içerisine yerden pasında rakibinden vücut çalımı ile sıyrılan Umar'ın plase vuruşunda, meşin yuvarlak üsten az farkla auta gitti.

45+2. dakikada Abarhoun'un defansın arkasına uzun pasında hareketlenen Melnjak, kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda kafa vuruşunu istediği gibi yapamayınca, top yandan auta çıktı.

Müsabakanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

İkinci yarı

51. dakikada Moroziuk'un sağdan ceza sahası içerisine ortasında, topu kontrol eden Melnjak'ın savunma oyuncusundan sıyrıldıktan sonra aşırtma vuruşunda, kaleci Tolgahan Acar son anda meşin yuvarlağı tokatlayarak kornere çeldi.

56. dakikada ceza yayı üzerinde Diabate'nin yerden sert şutunda, kaleci Gökhan Akkan yatarak topu kontrol etti.

63. dakikada kazanılan faul atışında Boldrin'in sağdan ceza sahası içerisine ortasında iyi yükselen Samudio'nun kafa vuruşunda, top az farkla üsten auta çıktı.

69. dakikada Vedat Muric'in ceza yayı üzerine pasında Melnjak'ın bekletmeden sert şutunda, kaleci Tolgahan Acar topu yumruklayarak uzaklaştırdı.

77. dakikada Moroziuk'un sağdan ceza sahası içerisine ortasında arka direkte Melnjak'ın kafa vuruşunda, yerden seken topu kaleci Tolgahan Acar, güçlükle çelmeyi başardı.

90+2. dakikada kazanılan faul atışında Moroziuk'un sağdan ceza yayı üzerine pasında Mustafa Saymak'ın gelişine vuruşunda, top az farkla yandan auta gitti.

AA

Etiketler: Çaykur Rizespor, Sivasspor
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