Rizespor 10 bin kombine satmayı hedefliyor

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, bu sezon taraftarlarına 10 bin kombine bilet satışı yapmayı hedefliyor.

Kombine biletlerini iki gün önce satışa sunan Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, 10 bin kombine bilet satışı yapmayı hedefliyor. Rize Valisi Kemal Çeber ve Belediye Başkanı Rahmi Metin, Çaykur Rizespor'a destek olmak amacıyla Çaykur Didi Stadı'nda bulunan Atmaca store mağazasına giderek kombine bileti satın aldı. Çaykur Rizespor Kulübü Basın Sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, yaptığı açıklamada, geçen yıl 9 bin 28 kombine bileti sattıklarını, bu yıl hedeflerinin 10 bin olduğunu söyledi. AA

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