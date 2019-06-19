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19 HAZİRAN 2019 ÇARŞAMBA - YIL: 50

Rizespor Başkanı: Vedat için ciddi bir teklif yok

19 Haziran 2019, Çarşamba 12:20
Çaykur Rizespor Başkanı Kartal, "Kendisi konuşulan bir isim ama Vedat için bize ciddi bir teklifle gelen yok. Transfer dönemi yeni açıldı belki bundan sonra ciddi bir teklifle gelirler mi bilmiyorum." dedi.

Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kartal, Karadeniz ekibinin golcü oyuncusu Vedat Muric için kendilerine ciddi bir teklif gelmediğini söyledi. 

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Kartal, "Kendisi konuşulan bir isim ama Vedat için bize ciddi bir teklifle gelen yok. Transfer dönemi yeni açıldı belki bundan sonra ciddi bir teklifle gelirler mi bilmiyorum." diye konuştu.

Kendilerine ulaşan resmi tekliflerin tatmin edici boyutta olmadığını söyleyen Kartal, "Resmi teklifler tatmin edici değil. 3 milyon avroya Vedat'ı verdikten sonra onun yerine ne alacağız? Bizi tatmin eden bir teklif geldikten sonra vermeyi düşünüyoruz. Bu da sanki gelecek gibi. Yurtdışından da talepler var. Umarım hem bizi hem Vedat'ı tatmin edici teklifler gelir ve iki taraf da mutlu olur. Kim fazla verirse o alır. Vedat'ın kendisinin benimle görüşmesi olmadı ama sportif direktörümüzle görüşüyor." ifadelerini kullandı. 

AA

Etiketler: Rizespor, Vedat Muric
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