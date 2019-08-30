"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
30 AĞUSTOS 2019 CUMA - YIL: 50

Roma'dan kura ve Kolarov açıklaması

30 Ağustos 2019, Cuma 17:48
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Roma'nın başkan yardımcısı Mauro Baldissoni, Medipol Başakşehir ile UEFA Avrupa Ligi'nde yapacakları maçları merakla beklediklerini söyledi.

UEFA Avrupa Ligi kura çekimi için Monaco'ya gelen Baldissoni değerlendirmelerde bulundu. 

Medipol Başakşehir, Borussia Mönchengladbach ve Wolfsberger ile yer aldıkları J Grubu'nda seri başı oldukları için grubun favorisi olduklarını belirten Baldissoni, "Fakat grupta eğer en iyi takımsanız bunu çıkıp oynayıp gösterecekseniz." dedi.

Baldissoni, Başakşehir genç bir takım olduğunu belirterek, "Cengiz eski takımıyla karşılaşma fırsatı bulacak. Bence eski takımına karşı oynamaktan o da mutlu olacak." diye konuştu.

Başakşehir ile daha önce Avrupa'da karşılaşmadıklarını anımsatan Baldissoni, Türk ekibine karşı yapacakları maçları merakla beklediklerini kaydetti.

Baldissoni, Aleksandar Kolarov için Fenerbahçe'den resmi teklif alıp almadıklarına ilişkin ise bu konuda yorum yapamacağını söyleyerek, "Kişisel olarak Kolarov'un İstanbul'a gideceğini düşünmüyorum. Ama transferin bitmesine sadece 3 gün kaldı. Bunun durumunu yakında öğreneceksiniz." şeklinde konuştu.

AA

Etiketler: Roma, kura, Kolarov, açıklama
Okunma Sayısı: 163
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Pompeo: Çin Uygurlara karşı baskıya son vermeli

    Ege 4,4 ile sallandı

    'Dolar güç kazanıyor'

    Memur zammı vicdana sığmaz

    Cezaevlerine hediye kitap kampanyası

    Belçika'da Milli Görüş'ün kurduğu okula izin çıkmadı

    Erdoğan'dan Davutoğlu'na: Lafla tehdit olmaz, söyleyecekleri ne varsa söylesinler

    'Suriye'de siyasi çözüm olmadan Türkiye geri çekilmeyecek'

    BM: 3 milyon 400 bin mülteci çocuk okula gidemiyor

    Erdoğan: İdlib'deki gelişmeler bizim istediğimiz noktada değil

    Pakistan halkı Keşmirliler için sokağa çıktı

    Esad rejimi İdlib'de ateşkes ilan etti

    Norveç'te en fazla sahte pasaportla yakalananlar Türk vatandaşları

    Suriyeli savaş mağdurları Türkiye sınırında gösteri düzenledi

    Esad rejimi İdlib'de bir beldeyi ele geçirdi

    Akar: YPG'nin bölgeden çekildiğine ilişkin bilgiler doğrulanmadı

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde görev değişiklikleri

    İBB'de iki seçim arasında işe alınanlar hakkında inceleme başlatıldı

    'Memurlar yoksulluğa mahkum ediliyor'

    Keşmir'de güvenlik güçleri halka işkence uyguluyor iddiası

    En Çok Okunanlar

    Şükrü BULUT

    Dinî cemaatler ve tarikatlarla uğraşanlar kaybettiler
    Faruk ÇAKIR

    Merhum Aliya dinlenseydi...
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ömer Alan

    Hak, hukuk, merhamet!
    Genel

    İzmir ve Muğla'da terör operasyonları: 21 kişi gözaltına alındı
    Cevher İLHAN

    İsrail’le artan ticarî işbirliği - 1
    Risale-i Nur'dan

    Muzafferiyet şükür ister
    M. Latif SALİHOĞLU

    Kur’ân’ın takdir ve tahsin ettiği lisân (5)
    Genel

    Memur zammı hayal kırıklığı
    Süleyman KÖSMENE

    Röntgen filmi ceninin simasını görebilir mi?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.