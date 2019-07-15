Sağlığına kavuşuncaya kadarki görevi belli oldu

Geçen sezon kalp krizi geçiren Porto'nun yıldız kalecisi İspanyol Iker Casillas, iyileşme süresi boyunca yönetici olarak kulübe katkı sağlayacak.

Portekiz 1. Futbol Ligi ekiplerinden Porto'nun kalecisi Iker Casillas, sağlığına kavuşana kadar yönetici olarak takımda görev alacak. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, geçen mayıs ayında kalp krizi geçiren 38 yaşındaki İspanyol kaleci, iyileşme süresi boyunca yönetici olarak takıma katkı sağlayacak. Henüz yeşil sahalardan emekliye ayrılmayı düşünmediğini vurgulayan Iker Casillas, bu dönemde oyuncular, teknik ekip ve yönetim arasında bağlantı sağlayacak. Altyapısından yetiştiği Real Madrid'de uzun süre forma giydikten sonra 2015'te Porto'ya transfer olan tecrübeli kaleci, geçen sezon mayıs ayında antrenman sırasında kalp krizi geçirmiş ve hastanede yaklaşık bir hafta boyunca gözetim altında tutulmasının ardından taburcu edilmişti. İspanya Milli Takımı formasıyla bir dünya, 2 Avrupa şampiyonluğu kazanan Casillas'ın, altyapısından yetiştiği Real Madrid'de 3 UEFA Şampiyonlar Ligi, 5 La Liga, 2015'ten beri oynadığı Porto'da ise bir lig şampiyonluğu bulunuyor. AA

Okunma Sayısı: 175

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.