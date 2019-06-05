Salah, yaşantısıyla İslam'ı tanıttı

Stanford Üniversitesi'nden dört akademisyen tarafından yapılan çalışmaya göre, iki sezondur Avrupa futboluna damgasını vuran Muhammed Salah, Liverpool kulübünün kenti olan Merseyside'da İslamofobi bağlantılı nefret suçlarının iki yılda yüzde 18.9 azalmasını sağladı.

ABD'de Stanford Üniversitesi tarafından yapılan "Ünlülerin etkisi önyargıyı azaltabilir mi? İslamofobik davranışlar ve yaklaşımlar üzerinde Muhammed Salah'ın etkisi" başlıklı çalışmaya göre, Salah'ın Liverpool'daki başarısı kulübün bulunduğu kent olan Merseyside'da İslamofobi ile bağlantılı nefret suçlarında ciddi bir azalmaya neden oldu.

Stanford Üniversitesi'nden dört akademisyenin yürüttüğü çalışmada 936 nefret suçunun, İngiliz futbol taraftarları tarafından paylaşılan 15 milyon tweetin incelendiği belirtilirken, ayrıca 8 bin 60 Liverpool taraftarıyla da bir anket çalışması yapıldı.

Hazırlanan raporda, "Merseyside kentindek nefret suçlarında yüzde 18.9'luk bir azalma yaşandı. Diğer suç çeşitlerinde ise böyle bir değişiklik gözlenmedi. Ayrıca Liverpool taraftarlarının Müslüman karşıtı tweetlerinin, diğer büyük İngiliz taraftarlarının paylaşımlarına kıyasla yarı yarıya azaldığını fark ettik.(Müslümanlarla ilgili tweetler yüzde 7.2'den yüzde 3.4'e düştü)" denildi.

Araştırmacılar ayrıca Salah'ın çizdiği makul, karizmatik aile adamı imajının ve kamu önünde inancıyla ilgili açık bir şekilde konuşmasının İslam'la ilgili algıları değiştirdiğini savundu.

Raporda, "Maçları, maç sonu röportajları, kulüp tarafından yayınlanan duygusal videoları ve Salah'ın sosyal medya hesaplarındaki içeriği izleyerek Salah'ın saha içi ve saha dışındaki hayatına yönelik zengin bilgi sahibi oldular. İzleyiciler, bir Müslüman'ın nasıl dua ettiğini belki de hayatlarında ilk kez Salah gol attığında gördüler" ifadelerine yer verildi.