Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor

UEFA Şampiyonlar Ligi 2020-2021 sezonunda çeyrek final maçları yarın başlayacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun çeyrek final ilk ayağında, yarın ve 7 Nisan Çarşamba günü 4 maç oynanacak. Porto ile Chelsea arasındaki iki çeyrek final karşılaşması da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı seyahat kısıtlamaları nedeniyle İspanya'nın Sevilla kentindeki Ramon Sanchez-Pizjuan Stadı'nda oynanacak. Tamamı TSİ 22.00'de başlayacak ve beIN Sports'un kanallarından yayımlanacak çeyrek final ilk ayağı maçlarının programı şöyle: 6 Nisan Salı: Real Madrid (İspanya) - Liverpool (İngiltere) Manchester City (İngiltere) - Borussia Dortmund (Almanya) 7 Nisan Çarşamba: Bayern Münih (Almanya) - Paris Saint-Germain (Fransa) Porto (Portekiz) - Chelsea (İngiltere) AA

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