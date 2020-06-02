Şampiyonluk kavgası

GALATASARAY KULÜBÜ, 1986-1987 SEZONUNDA ŞAMPİYON İLÂN EDİLMELERİ İÇİN FUTBOL FEDERASYONU’NA BAŞVURUDA BULUNDUKLARINI AÇIKLAYAN BEŞİKTAŞ KULÜBÜ BAŞKANI AHMET NUR ÇEBİ'YE TEPKİ GÖSTERDİ.

Galatasaray Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) 1986-1987 sezonunda şampiyon ilan edilmeleri için başvuruda bulunduklarını açıklayan Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'ye tepki gösterdi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzün, 1986-1987 sezonu sonunda alnının akıyla şampiyon olarak kazandığı kupanın, kendi hakları olduğunu iddia ederek kulüplerine verilmesi yönünde müracaatta bulunduklarını ifade eden Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı Sayın Ahmet Nur Çebi'nin açıklamaları tam anlamıyla talihsizliktir." ifadeleri yer aldı. "Söz konusu müracaatın kaynağı, her türlü kanıttan ve dayanaktan yoksun, iftira niteliğinde asılsız iddialardır." ifadeleriyle süren açıklama şöyle devam etti: "Galatasaray'ın şanlı tarihine leke sürmeye yönelik bu iftiraları içeren kitabın yazarı hakkında gerekli hukuki işlemler anında başlatılmış idi. Rakibimizi, geçmişten kupa çıkartma çabalarını bir kenara bırakarak saha içinde adil, dürüst ve sportmence bir yarış içerisinde şampiyonluk kazanmaya davet ediyoruz." Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi kulübün sosyal medya platformlarından yaptığı açıklamada 1989-1987 sezonu için TFF'ye başvuruda bulunduklarını söylemişti.Çebi, "Mesut Bakkal beyefendinin belirttiği gibi 1986-87 sezonunda şampiyon ilan edilmemizle ilgili müracaatımıza en kısa zamanda cevap verilmesini arzu ettiğimizi TFF’ye iletmek istiyorum" ifadelerini kullanmıştı. Teknik Direktör Mesut Bakkal, 'Mesut Bir Adamın Hikayesi' adlı kitabında 1986-1987 sezonunda formasını giydiği Denizlispor ile ligin sondan bir önceki haftasında İstanbul'da karşı karşıya geldikleri Beşiktaş ile 1-1 berabere kalınca Galatasaray'dan teşvik primi aldığını yazdı.