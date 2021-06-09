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9 HAZİRAN 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

Şenol Güneş: İtalya maçını çok önemsiyorum

09 Haziran 2021, Çarşamba 11:18
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, EURO 2020'nin açılış maçında İtalya karşısında iyi bir başlangıç yapmalarının sonrası için şanslarını arttıracağını belirterek bu müsabakayı çok önemsediğini söyledi.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Roma'da 11 Haziran Cuma günü İtalya ile oynayacakları maçla başlayacak olan 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) öncesinde İtalya'nın önde gelen spor gazetelerinden Corriere dello Sport'a verdiği geniş röportajda değerlendirmelerde bulundu.

Kovid-19 salgını nedeniyle dünyanın büyük bir kabus yaşadığını buna rağmen sezonun kendileri için olumlu geçtiğini belirten Güneş, oyuncularının Antalya’da aileleriyle beraber iyi bir kamp dönemi geçirdiğini ve şu an tüm takımın formda olduğunu ifade etti.

Güneş, Avrupa Şampiyonası'nda Roma'daki maçta 16 bin seyircinin tribünlerde yerini alacak olmasını "heyecan verici" olarak niteledi.

Göreve başladığı dönemde ilk zamanların kolay olmadığını anlatan Güneş, "Ama federasyon, teknik ekip ve futbolcular sayesinde, İtalya'dan başlamak üzere Avrupa'da oynayan oyuncularımızla güçlenen, gençlerden oluşan bir takım oluşturmayı hedefleyen olağanüstü bir dönem geçirdik. Amaç, iyi futboldan da önce değerlerle dolu bir takım ve bir aile yaratmaktı. Taraftarlarımız bunu anladı ve destekleri artarak sürdü. Bu çok hoştu." diye konuştu.

Türkiye’nin elemelerde Belçika ile beraber en az gol yiyen takımlardan biri olduğunun hatırlatılması üzerine deneyimli teknik adam, "Evet, bu doğru. İtalya’dan bir eksik. Gollerin hepsi de duran toplardan. İtiraf etmem gerekirse bu şampiyonayı 2020'de oynamayı tercih ederdim. Bunu sadece pandemi olmadan olsaydı diye söylemiyorum ama o zaman çok iyi bir seviyeye ulaşmıştık. Ancak potansiyelimiz halen yüksek. Rakiplerimizi de iyi çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

İtalya ile oynayacakları şampiyonanın açılış maçının güzel bir maç olması umudunu dile getiren Şenol Güneş, rakipleri İtalya’yı değerlendirirken, şunları kaydetti:

"Açık konuşalım. İtalya, Avrupa Şampiyonası'nın favorilerinden biri. Her şeyden önce onlar evinde oynuyor ve ‘Gök mavililer’ dünya futbolunun en iyileri arasında. Kazandıkları 4 dünya kupası bunu gösteriyor. Rusya 2018’e katılamayınca onlar teknik direktör değişikliğine giderek yeniden başladılar ve yapısal değişikliklere gittiler. Böylece Mancini ile yeni bir takım kurdular: Genç, dinamik, başarı hedefi olan bir takım. Onları finalde de görebiliriz."

Turnuvaya iyi başlama ümidini aktaran teknik direktör Güneş, "Biz bu tip takımlara karşı kendi futbolumuzu ortaya koymak istiyoruz. Sonra hücumda iyi olan İsviçre ve hızlı ve kontratağa iyi çıkan Galler ile karşılaşacağız. Ama iyi bir başlangıç yapabilirsek, o zaman daha iyi bir şansımız olacağını düşünüyorum. Bu nedenle İtalya maçını çok önemsiyorum. herhangi bir hesap yapmadan oynayacağız. Üç olası sonuç da olabilir. Heyecan verici olacak." değerlendirmesinde bulundu.

AA

Etiketler: Şenol Güneş, İtalya
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